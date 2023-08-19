未來十年是發展關鍵期 政務委員吳澤成返鄉分享宜蘭發展方向

行政院政務委員吳澤成回鄉舉辦系列論壇，19日舉行開幕式。（宜蘭Plan提供）

2023/08/19 17:26

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央陸續規劃宜蘭縣的重大建設，行政院政務委員吳澤成表示，未來10年是規劃推動的關鍵期，他受邀回鄉舉辦系列論壇，盼與民間探討議題，提出建議供公部門參考，以交通建設為例，鐵路與公路的妥善規劃，能讓宜蘭成為台北都會區的一環，這將大大影響宜蘭的發展。

民間團體「宜蘭Plan」規劃「未來目標，為你撐腰」系列論壇，共6個場次，邀請吳澤成針對宜蘭的交通建設、觀光產業、人文教育、環境保護、建築美學等議題，進行分享與討論，今（19日）舉辦開幕式。

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吳澤成表示，關心宜蘭的年輕朋友，希望透過論壇了解宜蘭的相關規劃，過去是怎麼做的？未來可以朝什麼方向發展？進而提出完整的PLAN（計畫），他認為這是必要的，尤其未來10年對宜蘭的發展非常重要，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架案，都正要推動與定案，民間的腦力激盪，也能提供公部門採用，或許有一天，論壇參與者有機會進到公部門，推動這些計畫。

吳澤成指出，宜蘭人為避開塞車，外出和返家還得挑時間點，台北都會區民眾就不需要這樣，這對宜蘭人很不公平；因此，宜蘭與台北之間的交通網絡，除了高鐵延伸宜蘭、鐵路高架案，也需要公路建設，宜蘭需要第2條甚至第3條對外的快速道路或高速公路，宜蘭不是台北的後花園，而是成為台北都會區的一環，這對宜蘭來說非常重要。

高鐵延伸宜蘭與鐵路高架，目前皆處於綜合規劃與環境評估階段。吳澤成認為，兩案不能個別進行，應調整為整體性的計畫。他舉例，宜蘭車站一帶若要鐵路高架，必須將維修及調車場遷出，而高鐵進到宜蘭除了多一條鐵路，也需要維修及調車場，宜蘭縣平原面積僅400平方公里，應避免將土地切得如此零碎，若兩案進行整體規劃，可避免出現兩處維修及調車場。

吳澤成說，整體規劃需要再下功夫，他現階段正與交通部及宜蘭縣政府溝通，目前縣府也接受這樣的看法，但需要進一步探討，他也很期待，能透過論壇與民間討論類似議題，取得共識。

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