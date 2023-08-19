再批高虹安市政廢弛 議員陳建名：籲辭去市長職務 好好處理自己官司

民進黨市議員陳建名。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/08/19 16:24

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〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪被北檢起訴後，這兩天都無公開行程，改由副市長蔡麗清代表出席，對此，市議員陳建名也發文提到，在政壇不論黨派顏色，貪污就是犯天條，無論是基層出身，或是權貴力挺，終究難逃司法的制裁，就算金額只是幾千幾百幾塊錢，只要用了不屬於你的錢，就是貪污。

陳建名說，民眾對從政者有更高的期待與道德標準，那是因每一分錢都是人民的納稅錢，這也是為何面對貪污治罪條例不願認罪、不願悔改的罪犯，會處以如此嚴重刑責的原因之一。

他也批高虹安因貪污被起訴的那一天，在記者會上大聲嚷嚷：「絕對不會影響市政運作，會繼續努力拚市政。」但他也說，大家知道嗎？當天晚上，就看到高虹安在不動產商業同業公會的晚宴上載歌載舞，接著上了名嘴的節目，為了脫罪持續說謊。

陳建名說，他想請問高虹安，所謂的拚市政是拼到哪裡去了？工程持續流標，前幾天的大雨又造成新竹部分地區積淹水，而高虹安口中唯一關心的除了自己的貪污官司外，只剩下持續被消費的新竹棒球場。

陳建名認為，高虹安不僅犯後態度不佳，被起訴後在媒體前硬拗，絕對是台灣貪污被起訴的政治人物中，最囂張的一個。已經被三位助理指證貪污歷歷的高虹安，持續用謊言包裝自己，根本無心市政，剛剛說過竹市許多工程流標，進度廢弛，市民要怎麼期待一個忙著打官司的市長，會善盡自己的本份？

陳建名也呼籲高虹安應該誠實面對司法，且為自己屢屢透過媒體放話、硬拗，企圖蒙蔽大眾，向社會道歉。另外，既然這麼在意自己的官司，早已無心市政，不如辭去市長職位以示負責，好好處理自己官司，誠心悔過，也還給新竹市民一個正常運作的市府團隊。新竹人不要一位壓榨助理，涉貪不認錯的市長。

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