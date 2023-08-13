中國批賴清德「竄美」 總統府：中方毫無理由藉機尋釁

副總統賴清德抵達紐約過境，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和駐美代表蕭美琴上機迎接。（圖擷取自羅森伯格X）

2023/08/13 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕副總統賴清德12日啟程出訪友邦巴拉圭，今日上午抵達美國紐約過境。中國外交部隨即指稱賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」；總統府發言人林聿禪今日強調，中方毫無理由藉機尋釁，製造區域不安及麻煩。

中國外交部指稱，美台勾連以過境為幌子，安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。

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中國國台辦發言人朱鳳蓮嗆聲，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，自詡務實台獨工作者，出於騙取選票圖謀，打著「過境」的幌子，幹著到美賣台、謀取私利的勾當，損害台灣民眾利益，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

對此，總統府發言人林聿禪表示，我國正副元首到友邦訪問並過境美國，是依照安全、舒適、便利及尊嚴等原則辦理，此一規劃已行之有年，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由藉機尋釁，製造區域不安及麻煩。呼籲中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖。

林聿禪指出，我國作為印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序。

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