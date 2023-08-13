陳以信酸AIT主席未接機賴清德 黃重諺：台美關係比國民黨執政更緊密

總統府副秘書長黃重諺針對立委陳以信的說法回擊，台美關係比國民黨上次執政時更緊密。（記者陳昀攝）

2023/08/13 11:52

〔特派記者陳昀／隨行採訪報導〕副總統賴清德美東時間12日晚間抵達紐約過境，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格在X發文因妹妹婚禮不克前來，由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表迎接，預告將於舊金山會面。曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信卻在臉書暗酸「一比嚇一跳」；總統府副秘書長黃重諺受訪回擊，台美關係的緊密程度在各層面都勝於陳在任總統府時代、國民黨上次執政時。

陳以信在賴清德抵達紐約後，在臉書發出前副總統吳敦義過去過境紐約，獲得時任駐美代表袁健生與時任美國在台協會理事主席薄瑞光登機迎接的新聞稿，並點評「不比不知道，一比嚇一跳！」

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黃重諺抵達下榻飯店後被媒體問及此事回應，羅森伯格已在X發文說明是因妹妹婚禮無法前來，賴副總統也有回推表達祝福；針對陳以信的說法，過去台美在安全、經貿、產業等各層面關係的緊密程度，都勝於國民黨上次執政、陳以信在任總統府時。

他強調，外交工作是長遠累積，這不是要比較，但副總統這次的行程都是在台美雙方高度默契與緊密聯繫上完成；雖然羅森伯格很早就有和府方說明情形，基於尊重是對方的私事，也不便在公務上擅自宣布，應該由對方自己說明。

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