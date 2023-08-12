竹市工程持續流標「香山建設都沒進展」 議員籲市府多用心

新竹市香山綜合運動場及富禮國中射箭館工程持續流標，市議員林盈徹嘆香山建設都沒進展！圖為香山綜合運動場跑道斑駁情形。（林盈徹提供）

2023/08/12 15:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區的富禮國中射箭場館增建工程和香山綜合運動場改建工程持續流標，其中香山綜合運動場不管是跑道及藍球場都殘破不堪，市議員林盈徹表示，這兩項重要的運動項目改善工程一直流標無法啟動改善，已影響居民運動休閒的空間及環境，而富禮國中是培育射箭國手的重要搖籃，如今工程持續流標，香山建設遲沒進展，市民還要忍受多久？

市府表示，富禮國中射箭場館增建工程和香山綜合運動場改建工程下週都會再招標，兩項工程都已積極邀廠商參與投標，朝正向發展。由於大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，全國各縣市的工程都遇到相同流標情況，行政院工程會今年也因各縣市公共工程出現持續流標情況，到六都舉辦說明會並與地方政府人員座談，市府內部也已進行相關調整和檢討，積極辦標和邀標、同時進行預算及工項的調整，以期公共工程能順利招標。

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市議員林盈徹說，他走訪香山基層，居民最常反映的是看到破碎斑駁的香山綜合運動場不僅跑道鋪面殘破不堪，更出現沒有籃球架的籃球場，小孩最愛的盪鞦韆上還有已破皮會割手的塑膠防護層，感嘆這麼重要的運動空間，是香山居民重要的運動場所，到底改建工程與風雨球場新建何時才能開始？

林盈徹說，很多鄉親滿心期待的重大建設，遲未開工，近日富禮國中射箭館流標、新竹市中華路六段226巷道路改善工程流標、多所學校營養午餐流標，市立高中校車流標等情形，再加上原教育處長無預警閃離市府團隊，教育處長目前是代理的狀態下，多數市民對市府已失去信任，更擔憂香山建設沒進展，他呼籲市府多用心，不要再讓政治凌駕市政，趕緊讓重大建設能順利推展。

新竹市香山綜合運動場及富禮國中射箭館工程持續流標，市議員林盈徹嘆香山建設都沒進展！圖為香山運動場內小孩盪鞦韆已生鏽突出會割手的塑膠膜。（林盈徹提供）

新竹市香山綜合運動場及富禮國中射箭館工程持續流標，市議員林盈徹嘆香山建設都沒進展！圖為香山運動場內小孩盪鞦韆已生鏽突出會割手的塑膠膜。（林盈徹提供）

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