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侯友宜子弟兵酸政績穿越時空 賴品妤反擊：搞不懂預算還想選立委？

賴品妤奉勸廖先翔別自甘墮落擔任侯友宜的打手。（資料照）

賴品妤奉勸廖先翔別自甘墮落擔任侯友宜的打手。（資料照）

2023/08/12 11:54

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨新北市立委參選人廖先翔指控，民進黨立委賴品妤自稱的政績，實為前立委黃國昌所爭取，並酸賴穿越時空。賴品妤今天反擊說，廖先翔當了兩屆議員，連建設預算都搞不懂，閱讀能力不足還想選立委，奉勸廖別自甘墮落擔任國民黨總統參選人侯友宜的打手。

賴品妤今日透過新聞稿表示，「侯友宜子弟兵」廖先翔發文錯指她爭取的「新社后橋地下道工程」非其政績，並搞錯對象將館長所言「要讓她出醜出到底」移花接木成賴品妤所說，連建設預算都搞不懂，閱讀能力不足還想選立委，「沒關係，我可以藉此機會教教他」。

賴品妤說明，「新社后地下道工程」一案在2020年2月舉行開工典禮，侯友宜市長當時還打包票「2023年4月完工」，卻因施工造成的交通黑暗期造成大塞車，工程隨之調整；也因為工程變更及物價調整，經費需要增加，「內政部營建署」在2021年重新核定工總程經費為13.7億元，總共增加包含中央補助的2.26億元經費，預計在2025年完工。

賴補充，她期間也拜託營建署大力協助經費，在今年3月總質詢亦要求行政院給予資源，5月5日與內政部長林右昌到實地現勘，並請託「希望中央給予最大的協助」，她從頭到尾都說促成的是「工程」及「中央經費」，也特別提及這是中央、地方的共業。

賴品妤感慨，這一切卻被完全狀況外的廖先翔亂扯一通，為了自己立委選舉利益而沾沾自喜，這才是真正有違擔任民代的道德，廖若有閒情逸致亂造謠，為何平時不認真行使職權、好好監督新北市長？身為核二、核四廠所在選區的立委參選人，在侯洋洋得意倡議「要將核一、二、三延役，重啟核四」時，怎麼不見廖發表看法？

賴品妤批評，廖先翔的態度跟他面對居民疑難雜症的逃避態度一致，別人幫他鋪好路就跳出來，發現苗頭不對就躲起來，不顧選民權益、遇到政治鬥爭就跑第一，呼籲廖多關注民眾權益，切勿滿腦子只有政治鬥爭，執意自甘墮落擔任侯友宜的打手。

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