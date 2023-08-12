賴清德接受彭博專訪 向國際傳達保護自由民主意志

賴清德近日接受《彭博新聞》專訪，向國際傳達台灣當前面臨挑戰，未來如何帶領台灣持續向前行，以及個人保護台灣自由與民主的強烈意志。（資料照）

2023/08/12 11:04

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德今（12日）將率團出訪參加巴拉圭新任總統就職典禮，並過境美國；《彭博新聞》昨預告，15日將呈現賴清德專訪內容。民進黨國際部主任、賴清德競選辦公室發言人趙怡翔說明，賴清德在專訪中向國際傳達台灣當前面臨挑戰，未來如何帶領台灣持續向前行，以及個人保護台灣自由與民主的強烈意志。

我南美洲邦交國巴拉圭總統當選人貝尼亞將於15日就職，賴清德擔任總統特使啟程前往祝賀，並過境美國紐約、舊金山。這次也將有多國政要率慶賀團參加貝尼亞的總統就職典禮，賴清德可望與他國政要進行互動；過境美國時，預計會有多位美國友台國會議員與賴副總統見面。

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針對《彭博新聞》昨在其電台及網路預告，即將於本月15日發布總統候選人賴清德的新聞專訪，趙怡翔表示，上述報導將是賴清德參選後首場國際媒體專訪，候選人也將在報導中清楚向國際觀眾介紹台灣面臨的當前挑戰，未來將如何帶領台灣持續向前行，以及個人保護台灣自由與民主的強烈意志。

趙怡翔透露，專訪中，賴清德將透過個人成長背景分享他希望為人民服務的初衷，並同時針對國際交流、產業鏈合作、青年議題等項目提出未來的施政方向。至於《彭博新聞》將選擇播放的形式與平台，以及是否涉及封面故事，這將尊重該媒體安排。

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