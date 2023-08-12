為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

公務員退撫監理新制 銓敘部監理委員會審議明年基金預算

針對公務人員退撫基金、公教人員保險準備金、新制公務人員退撫儲金，銓敘部成立3個任務編組的監理委員會，主任委員皆由銓敘部長周志宏兼任。（銓敘部提供）

針對公務人員退撫基金、公教人員保險準備金、新制公務人員退撫儲金，銓敘部成立3個任務編組的監理委員會，主任委員皆由銓敘部長周志宏兼任。（銓敘部提供）

2023/08/12 09:26

〔記者林曉雲／台北報導〕公務人員退撫保基（儲）金監理業務走入新時代，配合組織調整及初任公務人員適用個人專戶儲金新退撫制度7月1日實施，銓敘部成立監理司，針對公務人員退撫基金、公教人員保險準備金、新制公務人員退撫儲金，成立3個任務編組的監理委員會，主任委員皆由銓敘部長周志宏兼任，近日向考試院院會報告3委員會審議明年3基金預算等事項。

銓敘部說明，銓敘部整併考試院及銓敘部所屬的監理機關及單位，4月30日成立監理司，6月1日完成業務整併，5月26日、7月17日及7月21日召開公保第75次、退撫基金第133次及退撫儲金第1次委員會議，主要審議113年度基金運用計畫、預算及運作規範等事項，就監理司之業務運作及規劃，近日向考試院院會提出報告。

銓敘部表示，3個監理委員會負責各自基金的審議、監督及考核業務，幕僚作業由監理司分科辦理，監理委員會按季開會，並視需要得召開臨時會，監理委員任期2年，由政府機關代表、參加基金人員代表及專家學者組成，且法規要求參加人員代表應考量衡平性與專業性，由具備專業學識或經驗者優先擔任。

銓敘部表示，未來監理司除沿襲原退撫基金監理會時代所建立的典範外，將透過與國內外退休基金交流的方式，學習與參採其監理經驗，精進監理機制；其次希望藉由組織調整，整合原退撫基金監理會及公保監理會的人員專業與稽核資源，建構專業團隊，協助建置新設的退撫儲金監督機制，並持續精進監理作為，以保障全體參加人員的退撫保權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
天花板隨時掉落！印度公務員自保 戴「安全帽」上班
2023/08/11 21:10

天花板隨時掉落！印度公務員自保 戴「安全帽」上班
AI題材激勵股市 公保準備金上半年收益率達13.03％
2023/08/10 18:20

AI題材激勵股市 公保準備金上半年收益率達13.03％

你還要再次錯過嗎 價值將超越美術館生活圈
公務員提繳退撫基金享免稅 政院明通過修法草案
2021/03/24 17:52

公務員提繳退撫基金享免稅 政院明通過修法草案
公務員年改後// 林萬億：國庫可減少失血7千億
2017/06/28 06:00

公務員年改後// 林萬億：國庫可減少失血7千億

宏匯廣場首度日本美食展 8/11開跑
可不准公務員退休？ 銓敘部：進一步審酌
2015/09/24 14:08

可不准公務員退休？ 銓敘部：進一步審酌
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播