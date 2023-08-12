公務員退撫監理新制 銓敘部監理委員會審議明年基金預算

針對公務人員退撫基金、公教人員保險準備金、新制公務人員退撫儲金，銓敘部成立3個任務編組的監理委員會，主任委員皆由銓敘部長周志宏兼任。（銓敘部提供）

2023/08/12 09:26

〔記者林曉雲／台北報導〕公務人員退撫保基（儲）金監理業務走入新時代，配合組織調整及初任公務人員適用個人專戶儲金新退撫制度7月1日實施，銓敘部成立監理司，針對公務人員退撫基金、公教人員保險準備金、新制公務人員退撫儲金，成立3個任務編組的監理委員會，主任委員皆由銓敘部長周志宏兼任，近日向考試院院會報告3委員會審議明年3基金預算等事項。

銓敘部說明，銓敘部整併考試院及銓敘部所屬的監理機關及單位，4月30日成立監理司，6月1日完成業務整併，5月26日、7月17日及7月21日召開公保第75次、退撫基金第133次及退撫儲金第1次委員會議，主要審議113年度基金運用計畫、預算及運作規範等事項，就監理司之業務運作及規劃，近日向考試院院會提出報告。

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銓敘部表示，3個監理委員會負責各自基金的審議、監督及考核業務，幕僚作業由監理司分科辦理，監理委員會按季開會，並視需要得召開臨時會，監理委員任期2年，由政府機關代表、參加基金人員代表及專家學者組成，且法規要求參加人員代表應考量衡平性與專業性，由具備專業學識或經驗者優先擔任。

銓敘部表示，未來監理司除沿襲原退撫基金監理會時代所建立的典範外，將透過與國內外退休基金交流的方式，學習與參採其監理經驗，精進監理機制；其次希望藉由組織調整，整合原退撫基金監理會及公保監理會的人員專業與稽核資源，建構專業團隊，協助建置新設的退撫儲金監督機制，並持續精進監理作為，以保障全體參加人員的退撫保權益。

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