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賴清德過境美國 台美情資顯示中國動員紅統團體、黑幫滋擾

副總統賴清德。（資料照）

副總統賴清德。（資料照）

2023/08/12 09:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕據台美雙方安全單位情資，繼中國駐美大使謝峰以「灰犀牛」說攻擊賴清德副總統過境美國，在北京訓令下，中國駐紐約、舊金山兩總領事館也籌劃與指揮「全美中國和平統一促進會」、兩地紅色僑團以及當地幫派份子，將在賴副總統過境兩地時發動登報辱罵以及組織滋擾抗議。

據指出，由於四月間組織騷擾蔡英文總統過境美國行動，事後傳出當地走路工「被剝皮」，原本說好400美元，但最後只拿到80美元的醜聞，以及主謀份子遭揭穿為中共海外警察局幹部並於隨後遭美方逮捕，當地紅色僑團也因此受到調查，目前了解動員狀況不佳，當地警方及安全單位也全力緊盯，防止意外發生。

有關人士指出，為了介入台灣總統大選，對於此次賴清德出訪巴拉圭、過境美國，中國打壓不斷，並且有持續上升的態勢，日前除了中國駐美大使謝鋒公開表示「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛。」也透過各類管道試圖營造賴清德不受美國、甚至邦交國歡迎的假象。

例如，中國近日就透過中國媒體設立的海外公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等當地媒體簽訂短期租約，預計刊登「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」試圖帶領輿論風向。並由新華社、人民日報海外版、中國環球電視網等官媒向全球發送，擴大影響效果。

在賴清德過境美國期間，中國也透過紐約、舊金山兩處總領事館進行滋擾的部署，其中中國駐紐約總領事館，就在美東時間10日於皇后區法拉盛召集近百位親中僑團成員，包括數個聲名狼藉的幫派團體，聲明要連續三天刊報「抗議」，並發動人員至紐約僑宴現場周邊鼓譟滋擾。

相關人士表示，今年四月蔡英文總統過境美國期間，在北京指示動員騷擾訪團的「紐約長樂公會」前會長盧建旺，以及祕書長陳金平在事後遭美國情治單位逮捕，在檢警調查下，原來兩人長期負責中國政府進行海外警察局籌設，涉嫌監控、迫害在美中國人並從事不法情報工作。兩人遭逮捕後，部分親共僑團也受到調查，更有多人遭取消居留身份，也因此這次中國在籌劃滋擾訪團時，動員狀況並不佳。

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