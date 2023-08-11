侯友宜台中拜票 謝志忠質疑：具體政策在哪裡？

參選第八選區立委的台中市議員謝志忠，質疑侯友宜的具體政策。（記者張軒哲攝）

2023/08/11 18:24

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜今日展開台中市山海線拜票行程，民進黨徵召參選第八選區立委的市議員謝志忠在臉書指出，替台中鄉親詢問侯友宜，這幾天以來的重大議題，核電延役、核四重啟，核廢料放哪裡？維護台海和平、具體政策，並質疑來台中是傾聽民意，還是拉攏地方派系？但侯友宜辦公室並未回應此事。

謝志忠指出，侯友宜市長難得來到台中，他身為台中市資深民意代表，當然要把握機會，替台中鄉親詢問侯友宜，這幾天以來的重大議題，包括核電延役、核四重啟，核廢料放哪裡？

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前天，侯市長拋出，核一、核二、核三延役，並且重啟核四的能源政策，完全沒有說明清楚核廢料貯存，以及核四選址問題。過去就有泛藍學者提議，核四遷建台中，造成台中市民人心惶惶。侯市長如果當選總統，是否打算將核四遷建台中？核廢料會不會放在台中？

從侯友宜宣布選總統開始，只是不斷聽到維護兩岸和平，卻從來沒有聽到具體的政策。讓人擔心侯市長是不是根本沒有準備好處理兩岸關係。人人都嚮往和平，但具體怎麼做？請向台中鄉親說清楚、講明白。

謝志忠指出，侯陣營被柯、郭不斷挖牆角，導致藍營選情告急。連前苗栗縣長徐耀昌都要全面下架國民黨，顯然藍營的分裂正在擴大。選情不佳就該和人民多溝通，不能只想依靠地方派系，因為他們只在乎自身利益，反而會讓侯友宜脫離民意。

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