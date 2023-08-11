支持參選人也幫助農民 捐鍾佳濱政治獻金1000元送高樹芋頭等農產品

立委鍾佳濱推出捐政治獻金1000元就換高樹芋頭等農產品活動。（記者葉永騫攝）

2023/08/11 16:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨立委鍾佳濱推出政治獻金專戶線上捐款網站，捐款1000元就送你屏東縣高樹鄉芋頭、竹筍等農產品，大力推銷屏東農產品，讓民眾捐款更具意義，除了捐款實際行動支持候選人外，還能回饋地方、照顧屏東農民，把捐款的價值變大了。

立委鍾佳濱參選連任，高樹青果生產合作社理事主席張希仁、枋寮鄉長青果樹產銷32班長石登男等農民大力支持，表明鍾佳濱在農民遇到困難時雪中送炭，這次參選連任立委，當然要全力支持。

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鍾佳濱表示，屏東是農業大縣，農民「看天吃飯」，若能在募款小物上結合農產品的推廣，帶動曝光機會，將可創造雙贏的局面，因此推出這項兌換農產品的活動，第一波推出限量前100名捐款滿1000元者，可換「屏東高樹特產芋頭」小家庭獨享包，除了芋頭之外，後續也將推出竹筍等在地特色的農產品，讓鄉親透過小額捐款挺佳濱、挺農民，用行動支持在地優質農產品。

張希仁指出，去年因氣候、疫情影響，高樹芋頭產量和銷量都受到很大的衝擊，農民向鍾佳濱立委陳情後，他便聯繫農政單位積極辦理座談，接洽廠商收購加工，協助產銷班積極行銷，而今年更親自到現場拍攝影片，在社群大力推廣芋頭，讓他們非常感動，因此一聽到鍾立委要辦理政治獻金捐款換芋頭行動便加以響應。

石登男則強調，鍾佳濱協助農民有感，當芒果出現災情嚴重影響收成時，鍾佳濱立即請農糧署派員實地勘災，協助申請農損補助，這次參選，農民當然出面相挺，因為「吃人一口，還人一斗」，希望鍾佳濱繼續連任為農民爭權益。

立委鍾佳濱選舉也幫助農民，創造雙贏。（記者葉永騫攝）

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