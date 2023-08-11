加拿大全牛齡牛肉開放進口 藍委林為洲要求食藥署再赴加拿大查場

國民黨立委林為洲11日舉行「加牛查場還要拗 食藥署踹共」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/08/11 15:15

〔記者林欣漢／台北報導〕政府開放進口加拿大全牛齡牛肉，不過，頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟六大高風險部位仍不得進口。國民黨立委林為洲今天召開記者會質疑，食藥署去年赴加拿大查場，未查去除特定風險物質（SRMs）化製場，他要求食藥署重新查場及加派消費者代表隨行，並且立即暫停月齡30個月以上的加牛進口。

林為洲指出，經食藥署洽加拿大駐台北貿易辦事處後得到的資料指出，加拿大聯邦監管及許可列屬風險等級 1、2 （可處理 SRM）化製場共3家「（2023-06-B- SRM （Sanimax ACI, Charny）、2023-26-N-SRM （West Coast Reductions Calgary North）、2023-29-N-SRM （West Coast Reductions Saskatoon）），這3家於111加牛查場時並沒有去查，而食藥署所稱111年所查核之化製場，為具有SRMs處理許可之化製場（Cargill場），根本就不在此列。

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林為洲出示111加牛查核報告，上頭載明：「……現該廠於現場查核時表示並未化製 SRM……本查核團於結束會議提出此疑問，CFIA 說明該廠為具處理 SRM 許可，SRM處理後不作為飼料使用。該廠 SRM 處理方式為熱水鍋爐方式，產熱送至工廠再利用，有另一條線分開處理 SRM，另一條線不可食用之物質拿來製成飼料，惟與現場查核說明不同，爰查核團於現場並未見SRM化製過程，廠方於現場亦未針對SRM化製過程進行說明。」

林為洲抨擊，查核報告已經說Cargill場不具有化製SRM，為什麼查場人員不會要求換一家到具有SRMs資格的化製場，他強調，查場的重要性在於親眼所見，當查場僅憑書面資料或口頭告知符合標準，那何須查場，在沒親眼所見的情況下開放加牛進口，恐危及全民健康，再三呼籲要求行政院、監察院盡快調查清楚。

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