前瞻補助看顏色？立院國民黨團譴責蔡政府

國民黨立法院黨團11日舉行「蔡政府補助看顏色～非綠縣市苦哈哈！」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/08/11 12:52

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今天召開「蔡政府補助看顏色 非綠縣市苦哈哈！」記者會，指從新竹棒球場、前鎮漁港到屏鵝公路改建，都可見到蔡政府前瞻基礎建設，補助各地方政府看顏色、看政黨的做法，國民黨團對此予以最嚴厲的譴責。

國民黨團表示，前瞻補助金額前5名分別是，高雄市1265.56億元佔23.6%、新北市927.56億元佔17.31%、桃園市748.26億元佔13.96%、台南市294.96億元佔5.5%、嘉義縣243.69億元佔4.55%。民進黨縣市政府佔比為51.77%，金額高達2774億元。

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黨團質疑，光是對高雄市的前瞻補助金額是台北市的7倍，甚至民進黨執政縣市「要5毛給1塊」，「難道沒有分配不均？沒有藍綠之分？」

龔明鑫強調前瞻分配沒有大小眼 曾銘宗邀辯論

黨團總召曾銘宗表示，行政院國發會主委龔明鑫昨日召開記者會，強調前瞻預算的分配沒有大小眼，是在裝瞎還是看不見？國民黨團正式邀請龔明鑫出來辯論。

曾銘宗舉例，新竹棒球場申請3.5億元，中央竟然補助12億元約3.4倍；前鎮漁港申請3000萬元，中央補助高達81億元約270倍；屏鵝公路改建經費47億元，最後中央補助78億元。「相關數字都來自政府機關，蔡政府還說補助沒有看顏色？」

黨團首席副書記長李德維指出，前瞻計畫中的綠能建設，只有台南市拿到17.43億元補助，中央補助高達75.06%，「難道其他縣市就沒有綠能需求？還是綠能你不能？」

台北市議員李彥秀表示，昨天龔明鑫的大動作澄清，更凸顯出蔡政府的心虛。民進黨政府長期在預算上分配，就是看顏色，以基隆捷運為例，在110年林右昌擔任基隆市長時，地方不需要出任何一毛錢，全由中央負責，當時蔡英文總統到基隆視察時還說，「這是給地方的大利多」。但到了111年，變成地方必須分攤17.7億元，到國民黨籍市長謝國樑上任後，分攤款暴增3倍至53.86億元。

李彥秀批評，如此看顏色分配預算，良心是被狗吃掉了嗎？「蔡英文總統和賴清德副總統必須出來說清楚，是不是只要不是民進黨縣市的，都當作是塑膠？中央政府不是該照顧全國國民，而不是看顏色嗎？」

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