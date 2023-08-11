籲拒絕九二共識 台派團體：不該短視中國養套殺陷阱

北美洲台灣人教授協會、台灣永社、台灣教授協會今日召開「捍衛民主永續台灣」共同宣言記者會。（圖取自黃帝穎臉書）

2023/08/11 13:11

〔記者陳政宇／台北報導〕北美洲台灣人教授協會（NATPA）和台灣教授協會等台派社團發表共同聲明，呼籲台灣人拒絕接受從無共識的「九二共識」，應與其他民主國家緊密結合，不該短視面臨經濟崩潰的中國，讓其有機會對台進行「養套殺」陷阱，分化台灣永續發展的基礎。NATPA會長鄭麗伶今（11）日表示，協會的核心目標是讓民主自由在台灣茁壯，並珍惜經濟成就。

北美洲台灣人教授協會、台灣永社、台灣教授協會今日召開「捍衛民主永續台灣」共同宣言記者會。台灣教授協會會長陳俐甫指出，明年總統大選前的關鍵期，海外台灣人關心故鄉，特別發布台派共同宣言，呼籲台灣應跟上世界民主潮流。

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台灣永社副理事長黃帝穎談到，在中國國家主席習近平宣告九二共識是「一國兩制台灣方案」後，所謂九二共識已是中國包藏一中的統戰話術，在全球民主國家反制中國獨裁擴張時，九二共識已無各表空間。

黃帝穎指出，美國等民主國家清楚看見中國對台文攻武嚇，近來更擴大規模軍演，同時進行認知作戰，企圖利用民主制度來毀滅民主；美日印澳英等國透過軍演及安全對話維護區域和平穩定，美國眾議院通過「台灣國際團結法案」，宣示聯合國2758號決議未涉台灣，以美國法律文件打臉中國對台法理統戰。

此外，共同聲明指出，現在台灣雖已民主化，但民主本身是脆弱的，且台灣內部仍有不少會危害民主自由、永續發展的雜音與勢力。台灣面臨來自中國共產政權的威脅，更因過去兩岸錯綜複雜的歷史，內部仍有部分人士迷戀大中國情結，而忽略甚至美化中國獨裁的本質，罔視中國現已公認為世界和平的破壞者。

聲明主張，台灣與其他民主國家緊密結合，已成為生存的不二選擇，不該短視於崩潰中的中國經濟，讓他們有機會對台灣社會進行「養套殺」的陷阱，分化台灣永續發展的基礎。多年前中共就企圖透過如「海峽兩岸服務貿易協定」等經濟手段，將台灣鎖入中國，扼殺台灣的經濟自主。

聲明也建議，批判是進步的動力，但應以提高公共政策品質、促進國家發展為前提；台灣不僅持續面臨中國霸權的外來威脅，在第五縱隊接應下，中國大量操作認知作戰、撕裂社會。並透過選舉，讓「親中」或自稱「和中」的政客有機可乘，因而斷送台灣的民主。

「需要強而有力的民主意識，才不會落入獨裁政權的認知作戰圈套」，聲明強調，民主健全的體制下， 所有公民的責任，就是堅守台灣的主權，民主與人權。所有台灣人應拒絕接受從無共識的「九二共識」，珍惜民主自由及經濟成就。

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