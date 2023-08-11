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藍委稱核廢放哪白痴問題 吳崢：核廢一直在新北，侯違背對市民承諾

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢指出，核廢料一直在新北，市長侯友宜違背對市民承諾。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢指出，核廢料一直在新北，市長侯友宜違背對市民承諾。（記者翁聿煌攝）

2023/08/11 11:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前拋出重啟核電能源政策，遭民進黨新北市中和區立委參選人吳崢質疑，核廢料要放哪？國民黨立院黨團10日召開記者會，黨團副書記長吳怡玎表示，核廢料之前放在哪，之後就一起處理，並反問核廢料現在放哪？對此，吳崢今天再度反擊，指出核廢料現在就放在新北市。

吳崢指出，新北市長侯友宜曾說核廢料是新北的痛，難道吳宜玎的立場，就是侯友宜的核廢料處理方案嗎？核廢料一直放在新北市裡，包括核一、核二的核廢料，都還放在核電廠的燃料冷卻池裡，吳怡玎的意思難道是侯友宜認為，主張重啟核電後，未來新產生的核廢料，都就地貯存、就地處置，永遠放在新北市裡嗎？這就是侯友宜的核廢料處置方案嗎？侯友宜不僅表態重啟核電，更主張將核廢料永遠放新北，請問如何跟新北市民交代？

吳崢繼續談到，更誇張的是，吳怡玎竟說核廢料放哪裡是白痴問題，過去侯友宜曾大聲探討核廢問題，說「沒有能力處理核廢料，就沒有資格使用核電」、「核廢料是新北市心中的痛」，現在為了護航侯友宜180度髮夾彎的能源政策，竟說討論核廢料是白痴問題，簡直雙重標準又自打臉，吳崢要問，侯友宜背叛過去主張、背叛當初對新北市民的承諾，到底是誰比較白痴？

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