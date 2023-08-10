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綠營批侯友宜施政建設假象 新北市府：選舉一到亂潑髒水抹黑

針對民進黨開記者會批評新北市長侯友宜的市政建設，新北市政府副發言人張劭斌回擊，民進黨選舉一到，烏賊列車就上路，亂潑髒水抹黑。 （記者賴筱桐攝）

針對民進黨開記者會批評新北市長侯友宜的市政建設，新北市政府副發言人張劭斌回擊，民進黨選舉一到，烏賊列車就上路，亂潑髒水抹黑。 （記者賴筱桐攝）

2023/08/10 17:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨發言人卓冠廷與台北市立委參選人王閔生、新北市立委參選人吳崢及曾柏瑜等人今天共同召開記者會，揭露國民黨總統參選人、新北市長侯友宜市政成績假象。新北市政府副發言人張劭斌回擊，民進黨選舉一到，烏賊列車就上路，亂潑髒水抹黑。

張劭斌表示，市府團隊如火如荼實現新北2030願景，尤其三環六線捷運路網近期有實質重大成果，包括安坑輕軌今年2月通車營運，環狀線北環段的三重蘆洲區段3月動工，捷運三鶯線首列車今天運抵台北港，接續進行機電測試，萬大中和線近年陸續完工。此外，捷運汐東線已獲行政院核定並完成基本設計，五泰輕軌通過可行性研究，透過大型交通建設帶動地方經濟發展。

針對民進黨質疑新北市托育量能不足，張劭斌反批曲解事實，連基本功課都不願做，新北市公共托育中心有121家，收托數共6107人，超過其他五都總和，公托數量與總供給量全國第一，同時實施生育獎勵金、產檢車資補貼等政策，推動企業建構友善托育環境，讓家長安心生養，減輕生育負擔。

另外，新北市的長照服務資源佈建與照顧服務員人數均是名列前茅，目前日照中心共有81家，預計在2024年達成100目標；根據2022年媒體評比，新北市長照項目為全國第二，推動多項創新服務，包括「有Fu長照站」、交通平台等，受到社會肯定。

張劭斌強調，新北市各項市政建設正在高速發展，呼籲民進黨多花時間，對新北市深入了解後再發表言論，以免自曝其短，也不要為了賺取選舉聲量大打烏賊戰，惡意抹煞基層團隊的辛苦努力。

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