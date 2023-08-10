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侯友宜關公面前宣示：參選總統「實現我這輩子最大心願！」

今天關聖帝君聖誕日，侯友宜到北屯大坑聖壽宮向關公參拜。（記者蔡淑媛攝）

今天關聖帝君聖誕日，侯友宜到北屯大坑聖壽宮向關公參拜。（記者蔡淑媛攝）

2023/08/10 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天南下台中long stay兩天，首日在關聖帝君聖誕日到北屯大坑聖壽宮參拜，在關聖帝君面前宣示，關聖帝是他一生的宗教信仰，這次代表國民黨參選總統「要實現我這輩子43年（從警以來）最大心願，以保家衛國為重要責任。

面對郭台銘動作頻頻，侯友宜這兩天在台中long stay力拚整合藍營地方，並與國民黨立委合體造勢，今天他與到聖壽宮參拜時，北屯區部分國民黨議員到場迎接，及10多名里長也到場歡迎，有人甚至一見他就高喊總統好。

侯友宜在參拜關聖帝後致辭表示，他從做刑事要破大案、抓要犯、出生入死，以關聖帝君為信仰，最講忠義，出門時拜拜以祈求能圓滿順利，用忠義、講信義來凝聚兄弟情感，團隊齊心力都辦得成，而他代表國民黨參選總統，「要實現我這輩子43年最大心願」。

侯友宜說，在兩岸關係緊張、戰爭邊緣下，全世界關心台海危機，這時候兩岸要和平、降低衝突，全世界才會安心，台海安定、台灣安全，全世界放心，「我們有責任使命平安過日，請求保佑我們這一代平安，下一代也平安，我要認真拚台灣平安、台灣經濟，用浩然正氣導正，兩岸和平、經濟發展、社會安定、還給清廉政府、安心過日子」。

侯友宜話鋒一轉，再指台中這幾年受到中央不公平待遇，前瞻預算在人均預算不到1萬元，高雄有4萬元，很多補助中央做不到，就讓他來做，還給中彰投人人一個公平，再強調中捷藍線該趕快做不要拖，並指新北市在他任內蓋最多條線有三環六線，任內已完成3條，其他施工中。

侯友宜也到北屯區知名的東東芋圓店吃芋圓，在老闆東正勝的陪同一起大啖芋圓，當媒體問及與新北市九份芋圓的的差別，侯直呼好吃，也說九份芋圓較黏，台中東東芋員則顯的Q彈，他也特地選了鳳梨料，希望吃「會發、會旺！」。

侯友宜到北屯大坑聖壽宮向關公參拜，與議員、里長及信徒合影。（記者蔡淑媛攝）

侯友宜到北屯大坑聖壽宮向關公參拜，與議員、里長及信徒合影。（記者蔡淑媛攝）

侯友宜到台中北屯知名芋圓店吃芋圓。（記者蔡淑媛攝）

侯友宜到台中北屯知名芋圓店吃芋圓。（記者蔡淑媛攝）

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