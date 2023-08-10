麻生盼台展捍衛意志 台灣基進：要求將中國訂為「敵國」

台灣基進今（10）日召開「麻生盼台展捍衛意志，台灣國安防衛戰略在哪裡」記者會，左起為台灣制憲基金會董事宋承恩、台灣基進黨主席王興煥與台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺。（記者楊丞彧攝）

2023/08/10 16:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國官方近期公布「逐夢」紀錄片，展示解放軍模擬對台精確打擊演練，片中官兵亦承諾「願意在可能對台灣發動的攻擊中犧牲生命」。台灣基進今（10）日批評國防部還沒睡醒，更缺乏「國家安全戰略」及「國防安全戰略」等國家戰略報告。基進要求我國政府及國防部明確將中國訂為「敵國」，國安會也必須定時對各國動態、對台態勢及國安弱點分析揭露。

台灣基進今召開「麻生盼台展捍衛意志，台灣國安防衛戰略在哪裡」記者會。台灣基進黨主席王興煥表示，目前3位總統參選人以不同方式致力於訴求和平，而台灣基進則明確向社會點出，戰爭與我們的距離不如想像般遙遠，盼台灣社會不僅要有面對戰爭的準備，更要能在戰爭時立於不敗之地，甚至擊退中國來犯。在進行國防改革前，須確認台灣的國家安全戰略與國家防衛戰略。

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王興煥說，要有明確的意志作為基石，台灣才有清楚、切實的國家安全戰略以及國家防衛戰略。綜觀捷克、挪威、日本、美國等國，都定期將國家報告公諸於世。而我國除了四年一期的「國防總檢討」與兩年一期的「國防報告書」，無類似其他國家之戰略說明，民眾也無從得知國家的戰略方向。面對中國日益高漲的武力威脅，「不使民知」也違背民主憲政精神。

王興煥強調，包括美、日、德、紐等國，都清楚載明中國的具體威脅，但台灣的國防報告卻總是模糊敵我。他批評，若連敵我意識都不願明確，不只會讓中國有機可乘，也將使友邦擔憂台灣自保的決心。國防部遲不願將中國明示為國家戰略對象，是在「辨識敵國」、「定義威脅」上曖昧退縮，掩耳盜鈴。政府仍鴕鳥心態，不以中國作為最大威脅的戰略對象，是麻痺天真？還是認同錯亂？

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺表示，麻生的演說就是向台灣社會喊話，但與麻生會晤的郭台銘竟提出「金門和平宣言」，好像對日本說要怎麼跪舔才不會被中國打。一般人雖會覺得郭很扯，但細究後更發現，原來台灣國防部仍未將中國列為敵國。

楊佩樺提到，中國近期推出侵略台灣意圖明顯的軍事紀錄片「逐夢」，目的就是要宣傳「中國不但要打你、能打你、還要打爆你」！她質疑，中國逐夢都逐到台灣國家安全上了，國防部卻到現在還在「陷眠」（hām-bîn），無法說出中國就是台灣的敵國，到底是不敢講？還是不能講？也難怪目前有意參選總統的四人，就有三人親中，也難怪共諜案層出不窮。

楊佩樺呼籲，台灣必須明訂中國為敵國，國防部依據國家安全戰略為目標，提出國家防衛戰略，並且綜合敵情威脅來擬定軍事戰略。此外，國家安全會議必須擬定各國動態與對台態勢、國安弱點揭露與風險分析。

台灣制憲基金會董事宋承恩表示，國際對於台灣安全的觀點，與台灣內部看法有所落差。中國對於印太地區的侵略不僅針對台海，對日本等國來說也備受威脅，中國就是試圖改變現狀的最大因素，並不是擺出和談姿態或把「九二共識」當成通關密語喊喊就能消弭。令人遺憾的是，台灣仍有政治人物與政黨不斷利用上述的謊言欺騙台灣大眾。

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