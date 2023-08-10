參拜萬和宮逢關公聖誕 侯友宜：誓用生命守護台灣

侯友宜拚選戰，今天到萬和宮參拜。（記者許國楨攝）

2023/08/10 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜拚選戰，今天在台中市藍營提名的立委參選人及民代陪同下，到南屯區知名萬和宮參拜，立即感受到鄉親的熱情，侯強調，用生命保護台灣、守護台灣，讓台灣人民順事過日子，也拜託媽祖保佑台灣人民。

侯友宜今天近中午中午11點20分抵達萬和宮，立即受到董事長蕭清杰及董監事，國民黨台中市黨部主委顏文正，立委參選人廖偉翔，市議員黃馨慧、朱暖英、劉士州、楊大鋐、張廖乃綸，多位南屯區里長及退休警察組成的「大台中戰警」與鄉親熱情團團包圍，侯則含笑親切握手、交談。

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稍後侯友宜向媽祖敬獻香花、水果及財帛，祈求保佑風調雨順、國泰民安說，今天到台中第一站來萬和宮拜媽祖，而今天也是關聖帝君1824年聖誕，先向關帝爺祝夀，他說，關聖帝君張顯的是忠義精神與承諾，以前當警察帶刑警出生入死，拚死拚活都是為了台灣這塊土地，若沒有兄弟相挺一起成生命共同體，沒有今天，特別感恩關帝爺。

侯也提到，他是南部庄腳人，隔壁就是媽祖廟，以前祈求媽祖保佑家裡大小平安，當市長則祈求媽祖保佑新北市民，現在拚選總統，則祈求保台灣人民順事過日子，下一代好好生活，因為現在兩岸關係全世界都很關心，唯恐發生戰爭，怕出事，身為保家衛國一輩子的人，誓用生命守護台灣的安全，讓大家都可以平安過日子。

侯友宜向媽祖敬獻香花、水果及財帛。（記者許國楨攝）

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