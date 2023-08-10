館長嗆賴品妤「當7年立委只會Cosplay」 網︰在說黃國昌？

「館長」陳之漢昨（9）日開直播怒轟賴品妤，指稱她「當了7年立委」毫無存在感，身為年輕人卻沒幫年輕人講話、也沒有做出什麼政績，根本只是在「Cosplay立委」。（本報資料照、賴品妤IG，本報合成）

2023/08/10 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨日前舉辦北部姊妹會活動，邀請舞者扮演「空姐團」演出，遭各界批評物化女性、性化該職業。為此「館長」陳之漢接連開直播反擊，先在7日以民進黨立法委員賴品妤Cosplay作品，稱她、物化動漫；接著又在昨（9）日怒轟，她「當了7年立委」毫無存在感，身為年輕人卻沒幫年輕人講話，根本只是在「Cosplay立委」，不料該言論反被網友吐槽，「是在說黃國昌？」

館長昨日直播先是稱「什麼時候政治人物關心過動漫？什麼時候賴品妤又變成動漫界的代表？雖然她當立委真的跟空氣一樣，毫無存在感」，然後接著提到賴當年從太陽花到成為年輕立委的期間，什麼時候有出來幫年輕人、居住正義司法改革等議題出聲，「你這種就是標準的換了位置換了腦袋啦，你現在就是民進黨的人皮圖章！」

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接著館長又開嗆，「我問各位觀眾朋友，如果我們今天不提起賴品妤，各位記得她這7年，她當立委到底做了什麼？」，然後還要求觀眾列出幾件賴做過的政績，最後館長怒斥賴，「妳今天想要出來出醜，我就讓你出醜，妳這種立委不幹也罷，妳只是在Cosplay立委啦！」。

影片一出，再度於網上引起討論，許多網友在看完他的完整直播後紛紛吐槽他在影片中的部分言論，「品妤2020至今，只當了3年多的立委好嗎」、「賴品妤2020年才因為收蔥神的爛攤子去參選立委」、「阿館知道指桑罵槐這4個字嗎？怎麼看都在臭閨蜜黃國昌」、「她做了什麼粉專都可以查，你都不知道她做什麼代表你根本不在意」、「之前品妤的選區是黃國昌當立委，黃國昌當了4年才是真的不知道做了什麼？」

另有賴選區的居民表示，「汐科車站超有感，通勤族感恩萬分」、「我住在汐止7年了，也想知道前4年黃國昌到底做過什麼」、「汐科站加停區間快車超有感，終於不用坐到汐止站再含淚走回汐科」、「我們家是汐止新住民，汐止因為有汐科增加很多年輕的外移人口，而且現在不淹水了」、「好友汐止人，就不知道到底在汐止遇過多少次品妤了。至於黃國昌在當立委時她從沒遇過，可能因為黃國昌都去養雞場跟淋雨吧」。

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