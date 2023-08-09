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藍營小雞若靠柯文哲 民進黨副秘：是政治外遇、認賊作父

民進黨副秘書長黃建嘉今接受YahooTV「齊有此理」節目專訪。（圖由YahooTV「齊有此理」提供）

民進黨副秘書長黃建嘉今接受YahooTV「齊有此理」節目專訪。（圖由YahooTV「齊有此理」提供）

2023/08/09 15:34

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨副秘書長黃建嘉今接受YahooTV「齊有此理」節目專訪，談及國民黨總統參選人侯友宜時指出，從沒看過弱的母雞在啄前面的小雞，也沒看過坐轎的拿刀戳扛轎的轎班；他也評論，民眾黨總統參選人柯文哲在藍營小雞面前「變魔術」、雙方各取所需，但小雞們若靠攏，那就是政治外遇、認賊作父。

談到侯友宜時，黃建嘉指出，如果總統參選人「母雞」夠強，立委參選人「小雞」自然會依偎在羽翼底下，但從沒看過弱的母雞，還在啄前面小雞的，不曉得邏輯是什麼，也沒看過在轎子裡面坐轎的人，還拿刀出來戳底下幫忙扛轎的轎班。

黃建嘉表示，柯文哲現在就是在藍營小雞面前「變魔術」，把假的變得跟真的一樣，藍營小雞也樂於幫柯拍手說「好棒棒」，這是各取所需，小雞們也在猶疑，要往柯、侯哪邊靠，但如果最後藍營小雞們靠到柯陣營，那就是「政治外遇，認賊作父」。

針對藍白兩黨可能整合結盟，黃建嘉提到，還沒提名還能說是政治協商，但兩黨已經完成總統提名，現在如果分配位置、合縱連橫，恐有違法疑慮，這就不叫在野大聯盟，可能是「搓圓仔湯」聯盟，而且搓的還是台灣有史以來最大的湯圓。

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