玩一個「真實感」！ 澎湖戰鬥營體驗兩棲蛙人戰技

澎湖戰鬥營女學員們，在教官教導下展現巾幗不讓鬚眉精神。（圖由澎防部提供）

2023/08/09 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖戰鬥營不再是「夏令營」型態，一切就是玩一個「真實感」。今（9）日行程前進「兩棲部隊」，實際深入國軍最精實部隊，體驗水域及山地各項精湛戰技，讓這些來自台灣各縣市青年學子，能深刻體會軍人訓練時付出的汗水，就是保家衛國的保證。

為使學員深入了解國軍官兵勤訓精練實況，澎湖戰鬥營第3日課程前往「兩棲部隊」，除了見證海龍蛙兵「蛙人操」示範外，特別設置「水域戰技達人」、「山地戰技達人」、「狙擊達人」及「銅牆鐵壁古蹟導覽」等4站體驗課程，使學員們能感受官兵平時扎實訓練的過程與實況！

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經過上午的訓練後，下午隨即展開「西嶼燈塔」、「二崁古厝」等5個澎湖特色景點巡禮，使學員能感受澎湖自然及人文之美！也能紓解軍事訓練強度帶來的壓力，更希望透過這批青年學子返鄉後，成為澎湖觀光的宣傳大使，吸引更多遊客抵澎觀光，帶動澎湖商機發展。

此次參與澎湖暑戰營，有一對雙胞胎兄弟，哥哥黃子維表示，這次的暑戰營除了能夠體驗國軍訓練樣貌外，也能實際深入瞭解各部隊特性，藉此加深對國軍的認識，進而支持國軍；弟弟黃子銘則說，此次戰鬥營不僅安排許多軍事課程，亦規劃在地遊覽行程，其中包含西嶼燈塔、通梁古榕及大菓葉柱狀玄武岩等，不但能學習軍事相關事務，也能夠瞭解澎湖文化特色及在地人文風情，是一個非常難忘的體驗！

澎湖戰鬥營學員攀爬繩索，學習野外生存技能。（圖由澎防部提供）

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