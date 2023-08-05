卡努重創中部災情嚴重 民眾黨今晚5地暖身黨慶 文宣部：不衝突

民眾黨今晚在中市府廣場等5處地點進行黨慶在台中行前快閃活動。（記者蔡淑媛攝）

2023/08/05 21:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕卡努颱風外圍環流和西南風帶來暴雨重創中部山區，尤其南投淹水、土石流、道路中斷，災情嚴重，民眾黨明天在台中舉行4週年黨慶活動，今晚持續進行暖身黨慶行前快閃的政治宣傳行動，今晚分別在市府廣場、大甲鎮瀾宮門口、一中街、彰化員林火車站外等5處召集志工慶祝，民眾黨文宣部副主任李頂立表示，民眾今晚持續政治宣傳活動，黨部在南投派員勘災，明天黨慶也有義賣活動，兩件事情不衝突！

民眾黨今晚7點半在台中、彰化等5個地點舉行民眾黨4週年黨慶在台中行前快閃活動，高呼慶祝口號「好4發生，改變成真，相信美好台灣，唯一選擇民眾黨生日快樂！」其中一處台中市府前地點，前柯文哲競選幕僚、中市觀旅局長、爭取立委不分區的林筱琪則以民眾黨慶生日願望，祈願為台灣災民祝福，早日回復家園。

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林筱琪也說，由於黨慶前快閃活動很早就招集，有來自各地的志工來聚集，各自不認識，因此才照常舉行，但他們一起將黨慶願望獻給災民，祝福台灣。

卡努颱風外圍環流重創中台灣造成嚴重災情，民眾持續進行黨慶政治宣傳活動，召集民眾並邀請媒體採訪宣，今晚7點30到7點40分在台中市府、市民廣場、一中街、大甲鎮瀾宮及員林火車站外快閃，請來林筱琪及第一選區立委參選人蔡壁如演講。

林筱琪藉由民眾黨慶行前快閃活動為災民祈願祝福。（記者蔡淑媛攝）

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