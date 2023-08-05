蔡總統執政國家財政獲國際肯定 總統府：公共支出更多 負債卻更少

總統府發言人林聿禪。（資料照）

2023/08/05 20:11

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〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，有關馬英九基金會對蔡總統及執政團隊的不實指控，「數字會說話」，對照2016前後八年各項政府客觀指標，蔡英文總統執政後，從總體經濟到資本市場規模，從歲計賸餘、政府償債能力到公共支出更多、建設更新、福利更多，負債卻更少，國家財政表現獲國際肯定，對照曾被國際知名刊物《經濟學人》標籤經濟能力為「Bumbler」的馬政府，高下立判。

總統府發言人林聿禪強調，這一切都是全體國人七年來的共同努力，馬英九基金會的無端抹殺，對國人不公平，也有失曾任國家元首的高度。

林聿禪指出，從前幾任總統執政時期所增加的長期債務來看，前總統陳水扁執政時期是1兆4923億；馬前總統執政時期是1兆7344億；到蔡總統執政，截至112年7月底則只有4350億，是歷任最低。平均每年淨增加數也從陳前總統的1865億、馬前總統的2,168億，到蔡總統時期下降到僅607億元。以長期債務比率來看，從2016年的33%下降到2023年7月的27%，明顯逐年下降。而若是不計入防疫特別預算，蔡總統執政時期的債務甚至可再減少2015億。

此外，林聿禪說，台灣的經濟、財政表現有目共睹，更連年受到國際肯定，除了三大信評機構調升我國信評、給予正向評價，瑞士洛桑管理學院（IMD）「2023年世界競爭力年報」指出，台灣在64個受評比經濟體中躍升第6名，「財政情勢」更從第10名大幅進步到第6名，顯示政府穩健落實台灣的財政健全。林聿禪表示，「難不成國際評比會說謊？」

最後，林聿禪表示，蔡英文總統執政下的政府是負責任的政府，透過多項投資、建設讓經濟穩步成長，再透過經濟成長的果實，照顧台灣人民。政府會繼續努力，穩健國家財政，持續帶領台灣向前邁進。

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