法律女王林志潔參選立委：將為新竹而戰！

陽明交大法律學者林志潔晚間發文，表示自己是為新竹的未來而戰。（記者洪美秀攝）

2023/06/06 23:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕即近期將獲民進黨徵召參選新竹市區域立委的陽明交大科法學院特聘教授林志潔今晚發文提到，她的生活既精彩又簡單，沒有利益交換糾纏不斷，她是真心為了新竹而參選，也期許為新竹推動更多的法案而戰，期待這是一場她能掌握的清新的法律選戰。

林志潔提到，她的生活既精彩又簡單，精彩是因為各種公私事務挑戰不斷，常常比電影還戲劇化（真心覺得去立委辦公室以為要討論法案，結果出來後變成擬參選人這也太跳tone）；簡單是因為她是很容易就開心的人，比如買到了一雙優雅的鞋，插了一瓶可愛的花，拿出一顆艷麗的愛文芒果等。

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她說，當法學老師18年，推動參與修法、協助條文解釋的，保守估計，每年超過10種以上。這樣算來，這18年來，經她協助處理的各種法律，可能有200種、甚至更多。她很受不了批評半天、提不出解決方法的討論，公私部門，只要和她合作或邀請研究議題過的，都很清楚，她一定會給出具體的建議，而且一定是具備可執行性的建議，不然怎麼可能18年來，她能在許多重要的法律議題上有所參與？如果是那種吵鬧批評有餘，貢獻均無，一次會議後，別人就無法再邀請你了。

這幾天一直接到朋友詢問選舉的捐款帳號與總部地點，她強調，這些等正式提名後會向大家報告。作為一個選舉素人，她非常有條件打一場我自己期待的、清新舒爽的專業選戰。

她了解選舉是一種持久戰，現在一切都才剛剛開始。像她這麼能堅持的人，簡直太有贏面了，而且想到之後的過程，其實可以做很多的法普教育，真是一件很棒的事。

林志潔也重申，她願意投入，是為了〔新竹〕而不是為了〔立委〕，她不必有立委職稱也可以活得非常愉快，但新竹需要有立法能量有法案推動能量的立法委員，這裡才能持續進步。她願意過程即是一種新典範的創立。

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