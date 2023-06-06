柯文哲密會麻生太郎誤認為「安倍派」 意外洩露麻生8月訪台

民眾黨主席柯文哲今天密會日本前首相麻生太郎。（民眾黨提供）

2023/06/06 18:31

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕赴日訪問的民眾黨主席柯文哲，今天下午密會日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎。訪日後見到第2個有首相經驗的日本政治人物，柯文哲似乎顯得很得意，不過他在受訪時竟將麻生說成「安倍派」，暴露了他對日本政界的認識仍有待加強。麻生是自民黨第2大派系「麻生派」的龍頭，並非「安倍派」。

另外，柯文哲在與日本維新會主席馬場伸幸一行會面，馬場表示，8月將訪台，而柯文哲也補了一句「麻生也是8月要來」，意外地透露了麻生的行程。

請繼續往下閱讀...

柯文哲方面向媒體公布的行程，今天上午排定與立憲民主黨「日台議員懇談會」會長、台裔參議員蓮舫交流，中午參訪松下政經塾、下午4點拜訪日本維新會黨主席馬場伸辛，晚間到東京某知名大學演講，與麻生見面並未列入事公布的行程中。

為了拜訪前首相麻生太郎，柯文哲下午提到抵達眾議院會館，事後柯文哲也向媒體證實，的確和麻生見面。柯文哲表示，本來只有半小時，不過講到很深入，講到快1個小時，至於講話的內容，雙方講的相當機密，不便轉述。

經媒體追問，柯文哲補充表示，主要是談到日本、台灣、中國的三角關係，這次反而沒有講到美國的部分，就是這3個國家彼此應對的態度方法，包括外交、國防彼此要怎麼合作，怎麼處理。

由於麻生在4月中旬也曾與訪日的郭台銘會面，柯文哲表示，他和麻生會談中也有提到郭台銘，但因為涉及個人評論，他不能轉述。媒體追問，麻生對郭台銘的評價是正面或負面？柯文哲僅稱「中性的評論」。

媒體最後追問有無談到台灣問題就是日本問題？柯文哲說「有啦這都有，因為他們都是安倍派的，他們是自民黨內的派系，大概安倍首相講的，也是他們的基本態度。」

安倍派是自民黨內最大派系，今年眾參議員補選後，人數增為99人，麻生派則增為55人為第2大派系。麻生與關係非常好在安倍內閣和菅義偉內閣擔任了近9年的副首兼財務相，但他是麻生派的龍頭，並非安倍派。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法