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    首頁　>　政治

    台東縣府近3億預算卡關有解 議會15日召開臨時會審查

    台東縣長饒慶鈴（右2）昨天率局處長及鄉鎮市長拜會縣議長吳秀華（右）爭取提前召開臨時會，以利重要建設經費早日審查。（台東縣府提供）

    台東縣長饒慶鈴（右2）昨天率局處長及鄉鎮市長拜會縣議長吳秀華（右）爭取提前召開臨時會，以利重要建設經費早日審查。（台東縣府提供）

    2023/06/06 09:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議會第20屆第1次定期會於6月2日舉行最後一天會期，因提前散會，導致縣府近3億的追加預算案未及審查過關，若待8月臨時會審議，多項縣政將難推動。縣長饒慶鈴5日率領縣府各提案單位主管及相關鄉鎮市長拜訪議長吳秀華，雙方達成提前於6月15日到19日召開臨時會的共識，以盡速爭取預算通過。

    縣長饒慶鈴說明，縣府提案計有國計、環保、財經、民政類等11項因提前散會致尚未通過，其中多項提案性質重大且急迫，攸關地方民生、產業發展重要建設，更有照顧偏鄉緊急醫療預算，未審查通過不只影響爭取到的數億經費無法執行，也會導致各地區建設延宕、甚有補助款項被中央收回無法執行之虞。

    饒慶鈴率領縣府國計處處長、財經處處長、民政處處長、環保局局長等相關局處主管，以及台東市市長陳銘風、卑南鄉鄉長郭宗益及太麻里鄉鄉長王重仁，前往議會拜訪議長吳秀華，經府會溝通後，雙方已順利達成優先照顧縣民權益的共識，決定將原訂於8月21日至25日召開第20屆第3次臨時會，提前至6月15日至19日召開，以盡速爭取預算通過，順利推動相關縣政。

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