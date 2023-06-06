原民議員范織欽籲支持族群平等法入立院 陳其邁允高市府先定原則

高市原民議員籲支持族群平等法，陳其邁允諾高市府會先定原則。（記者王榮祥翻攝）

2023/06/06 09:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民議員范織欽今質詢時，細數原住民歷來為國爭光的諸多表現，呼籲各界支持族群平等法、反歧視法進入立院審議；市長陳其邁允諾，會請教育局邀熟悉族群的專家，依族群平等教育綱領先制定原則 ，他也坦言，在追求族群平等還有很長的路要走、還有很多工作要做。

范織欽今在議會放送心內話，細數這幾十年來原住民為國爭光的諸多優異表現，包括亞洲鐵人楊傳廣、紅葉少棒、天后張惠妹，林子偉、郭幸淳等體育選手。

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他進一步提到近期台中一中、台大等校園，引發原住民議題的討論，感慨原住民教育法27條雖明文規定，各級學校相關課程與教材應採多元文化觀點，納入原住民歷史及價值觀，增進族群了解與尊重，可惜這部分卻沒落實。

范織欽喊話，盼各界能支持族群平等法、反歧視法進入立法院，並推動全民友善原住民教育；陳其邁答詢指出，中央立法需要時間，他會請教育局邀熟悉族群的專家，依族群平等教育綱領先制定原則。

陳其邁強調，原住民不只是台灣原來的主人，也是高雄驕傲，16族都在高雄，如何策進族人平等、消除歧視，對他來說是非常重要的工作。

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