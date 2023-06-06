高雄議員李雨庭服務處遭車衝撞 嫌犯深夜落網

高雄市議員李雨庭服務處遭車輛衝撞。（圖取自李雨庭臉書）

2023/06/06 06:09

首次上稿 6/5 21:22

更新時間 6/6 06:09

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員李雨庭大寮服務處昨（5）日晚間遭到不明車輛衝撞，幸好當時服務處內沒人；李雨庭譴責暴力，並懷疑與下午一起協商債務糾紛有關。林園警分局夜間逮捕開車衝撞的23歲洪姓嫌犯，警方初步調查，洪嫌不滿前往協商討債，與其他債主發生肢體推擠，才會衝撞服務處洩憤。

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李雨庭指出，她助理的一位朋友有債務糾紛，請她助理幫忙處理，今天下午雙方約在大寮捷西路的服務處協商，可能因為「喬不攏」氣氛不好，另名助理打電話給她，因而請林園分局中庄派出所前往了解，但員警到場時，雙方已經不歡而散。

李雨庭說，大概晚上6、7點，一輛不明汽車突然衝進她的大寮服務處，幸好當時大家已經下班，服務處內沒人，但當時鐵門還未拉下來，車子就直接衝進來。

李雨庭懷疑與下午的債務協商案有關，對這起暴力事件嚴重表達譴責與抗議，並要求警方儘速查辦。她也強調，該起債務協商為助理承接的案件，她與雙方都不認識，為無妄之災。

林園分局表示，從監視器看出有一名男子單獨駕車，以倒退方式撞開鐵門，服務處內一片狼藉，該名男子隨後離開；根據民眾指認，駕車犯案男子為下午進入李雨庭服務處參與協商的其中一人，經查車輛為權利車。

警方深夜逮捕洪嫌，初步調查，洪嫌與其他債主一起參與債務協商，因有歧見發生口角，並與其他人發生肢體推擠，離開服務處後心有不甘，才會衝撞洩憤。警方將持續追查其他關係人釐清案情。

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