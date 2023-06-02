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    全台縣市議會增設不分區席次？ 宜蘭各黨意見不一

    民間團體倡議全台縣市增設「政黨比例代表（不分區）」議員，宜蘭縣各黨各有意見。（記者蔡昀容攝）

    民間團體倡議全台縣市增設「政黨比例代表（不分區）」議員，宜蘭縣各黨各有意見。（記者蔡昀容攝）

    2023/06/02 22:05

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭民間團體在行政院國家發展委員會公共政策網路參與平台提案，全台縣市增設「政黨比例代表（不分區）」議員。宜蘭縣議會民進黨團認為，相關配套措施需討論，國民黨團說沒必要，在野問政聯盟則樂觀其成；在議會無席次的時代力量、民眾黨表示贊成，台灣基進也認同理念，但現階段不支持。

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇說，透過不分區議員機制，讓具專業背景的優秀人才進議會，對台灣民主政治的發展有益，也有助於降低青年參政的門檻，並促進地方政治多元化；但宜蘭屬鄉村型縣市，鄉親非常看重民代服務，不分區議員如何面對選民、經營選區，並有效率結合問政專業與縣民日常，避免讓縣民感到距離感，相關配套措施需社會大眾多加交流討論。

    國民黨團書記長林義剛認為，現在議會裡的議員，有很專業的，他自己就是，沒必要疊床架屋，並舉不分區立委為例，裡面也有人「不專業」。在野問政聯盟總召陳福山坦言，這對無黨籍人選很吃虧，但樂觀其成。

    在議會無席次的政黨，包含民眾黨、時代力量和台灣基進。民眾黨縣黨部主委李偉華說，贊成提案，地方選舉多看人脈，當選人雖有民意基礎，但專業性可能相對不足，議會需要能處理專業議題的人才；此外，也需要有人處理跨鄉鎮的議題，不分區是個好方法。

    時力縣黨部執行長郭稟翰表示，歷經兩屆地方選舉，深刻感受到宜蘭選舉環境，確實被政治與家族勢力束縛，連議長都能世襲，對新人極其不利；如有不分區議員，較有推出專業人士的空間和機會，到議會做更有效的監督。

    台灣基進縣黨部主委林意評說，不分區議員的原意，是讓小黨有機會帶多元聲音進議會，但現階段，有機會受惠的政黨，仍有「親中勢力」，若讓他們進議會，對台灣本土化沒有幫助，當前首要解決的，應該是先完成本土政體轉型，無論執政在野、大黨小黨，都是忠誠台灣的政黨，以此為基礎發展多元聲音，才能真正達到深化地方民主。

    林姓縣民受訪表示，支持不分區議員制，不分區議員較無人情壓力，也能針對專業發聲，議會需要更多不同聲音。劉姓縣民則說，立意良善，但擔心不分區議員名單，成為政黨酬庸工具。陳姓縣民認為，沒有必要，最終仍淪為政黨操作，且對無黨無派者不利。

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