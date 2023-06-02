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    超驚喜！孫曉雅參觀台文館 「美國小天地」區有她為小孩唸過的繪本

    美國在台協會處長孫曉雅參觀台文館「美國小天地」專區，熱情分享自己曾為小朋友讀的繪本。（台文館提供）

    美國在台協會處長孫曉雅參觀台文館「美國小天地」專區，熱情分享自己曾為小朋友讀的繪本。（台文館提供）

    2023/06/02 22:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（2）日偕同高雄分處處長黃東偉（Thomas Wong）等貴賓，到國立台灣文學館與館長林巾力會面，參觀AIT與台文館合作10年的「美國小天地」資料專區，她更意外發現展區有曾唸給自己孩子聽的繪本。

    「美國小天地」（American Shelf）是台文館與美國在台協會高雄分處合作，連續10年資助設立的美國資料專區。2013年起陳列展示捐贈圖書與桌遊，包含美語繪本、故事書、青少年小說等；也邀請美籍講師週六上午來館說故事，透過繪本介紹美國文化，並結合手作體驗，每每吸引滿場親子觀眾參加。

    此活動於2021年轉型為「故事聯合國」，擴大邀請各國共襄盛舉。今年「故事聯合國」美國場自4月22日至6月10日共有6場次，以全美語的互動式情境，拓展小朋友們的國際視野。

    台文館館長林巾力表示，「故事聯合國」活動深受大小朋友喜愛，獲得很大迴響，除了閱讀推廣，台文館與美國在台協會高雄分處也持續深化展覽等各項合作，將於今年12月上旬推出「群星閃耀：美國及台灣現代主義文學特展」，而台文館近年也透過外譯作品介紹台灣文學多元樣貌。

    台文館表示，「群星閃耀：美國及台灣現代主義文學特展」，將呈現美國1920至1950年代的現代主義文學樣貌，介紹該時代如費茲傑羅、福克納、海明威等作家作品，並完整展示美台兩地作家出版品、影音及手稿文物，藉由國際展品與多元推廣活動，讓觀眾深入認識，台灣在這場20世紀初崛起的文學思潮中並未缺席。

    美國在台協會處長孫曉雅（右2）拜會台文館長林巾力（右1），讚許台文館外譯成果豐碩，期待未來合作機會。（台文館提供）

    美國在台協會處長孫曉雅（右2）拜會台文館長林巾力（右1），讚許台文館外譯成果豐碩，期待未來合作機會。（台文館提供）

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