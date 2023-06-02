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    南投替代役備役役男教召 為戰時及救災儲備人力

    南投縣替代役備役役男教召，進行心肺復甦術等急救訓練。（ 南投縣政府提供）

    南投縣替代役備役役男教召，進行心肺復甦術等急救訓練。（ 南投縣政府提供）

    2023/06/02 20:52

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣約有6000多位替代役備役役男，為有效運用替代役備役役男人力支援災害防救任務，以及為戰時儲備緊急應變人力，支援軍事作戰，南投縣府2日在南投縣會展中心辦理替代役備役役男教召，約170人參訓，此次演訓著重心肺復甦術等各種實用急救技術訓練，盼讓每位替代役備役役男，都能取得EMT-1初級救護員資格，在災害發生及戰時出現大量傷患時派上用場。

    南投縣府民政處表示，今年替代役備役役男教召，續辦EMT-1初級救護員教育課程，課程內容非常實用，包含成人及小兒心肺復甦術、異物哽塞處理、止血包紮與固定等，其中最為人知的CPR＋AED（心肺復甦術＋使用自動心臟電擊器）更是這次訓練中的重點。

    縣長許淑華致詞時表示，替代役備役役男，是守護家園的新力量，更是儲備國家救災及戰時之緊急應變人力，藉由平時召集演訓與教育訓練，整備支援人力，在重大災害發生時可以成為支援救災的能量，戰時也能支援軍事作戰，提升國家整體安全的預防準備。

    役政署副署長李昊陞指出，目前全國列管備役役男約有31萬人，每年都會與地方政府合作，持續辦理備役役男演訓召集，以儲備役男救災及社區防疫應變能力，使替代役備役役男成為救災及非常事變發生時之緊急應變人力後盾。

    南投縣替代役備役役男教召，進行止血包紮與固定等急救訓練。（南投縣政府提供）

    南投縣替代役備役役男教召，進行止血包紮與固定等急救訓練。（南投縣政府提供）

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