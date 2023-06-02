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    徐弘庭議會爆：北市崇德街附近連3年遭偷倒 宛如私人掩埋場

    國民黨台北市議員徐弘庭爆料，信義區崇德街附近山路，連續三年遭人偷倒大量垃圾。（市議員徐弘庭提供）

    國民黨台北市議員徐弘庭爆料，信義區崇德街附近山路，連續三年遭人偷倒大量垃圾。（市議員徐弘庭提供）

    2023/06/02 19:02

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安赴議會進行總質詢，國民黨台北市議員徐弘庭爆料，距離木柵焚化廠、福德坑環保復育公園附近約5分鐘路程的崇德街附近山路，已連續三年遭人偷倒大量垃圾，現場如私人掩埋場，里長從柯市府時期就不斷陳情，卻持續沒處理；台北市長蔣萬安表示，不容許嚴重挑戰公權力的違法事情發生，將在1個月內找到並逮捕丟棄垃圾的當事人。

    徐弘庭表示，里長希望能做邊坡圍籬擋起來，雖然當時的副市長黃珊珊曾會勘，但殯葬處認為是大地處的事，兩單位互踢皮球；他調閱資料發現，2021年及2022都有被亂丟垃圾，市府派員清運分別為2.7公噸、2.5公噸，並花費新台幣11萬餘元、16萬餘元委託業者清理。

    徐弘庭進一步指出，今年環保局在附近設監視器蒐證，沒想到這夥人卻囂張到把監視器偷走，根本挑戰公權力，今年才4月居然清出11噸垃圾，這幾年市府總清運量約16餘公噸，花費48萬餘元清理，前市長柯文哲縱容就算了，如今還測試新市府的底線，是可忍孰不可忍。

    徐弘庭質疑，這條路僅有三條路可以到，要抓人不難，但就是抓不到，不清楚到底是笨還是壞，應把這幾條路的監視器調出來，他也要求重新設圍欄及裝監視器。

    蔣萬安答詢，不容許嚴重挑戰公權力的違法事情發生，他也無法接受，將要求警察局、環保局橫向聯繫，在1個月內找到並逮捕亂倒垃圾的業者或集團，並在上山道路設5支監視器，也保證監視器不會被偷走。

    北市警察局長張榮興也允諾會全力偵辦；台北市環保局會後補充說明，11噸垃圾在4月間清理完畢，大部分以棧板較多，才導致數量較大，不排除是工廠越界亂丟垃圾，可依廢棄物清理法開罰3萬至30萬元，後續會派員加強巡查。

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