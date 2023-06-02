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    民進黨性騷第二樁 侯友宜競辦：任用加害者、毫無性平價值

    民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，民進黨2日舉行記者會，對外說明後續處理，性平部主任李晏榕（左）在會中公布電郵信箱，呼籲遭遇性騷擾的受害者勇於投訴揭露。（記者廖振輝攝）

    民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，民進黨2日舉行記者會，對外說明後續處理，性平部主任李晏榕（左）在會中公布電郵信箱，呼籲遭遇性騷擾的受害者勇於投訴揭露。（記者廖振輝攝）

    2023/06/02 15:32

    〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨再爆性騷擾吃案，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室稍早發文批評，民進黨毫無性平價值，任用性騷加害者，女性同仁一再受害，黨主席賴清德還能再轉身幾次？該要真正面對。

    侯辦發言人陳柏翰批評，蔡沐霖的道歉聲明中竟稱是「管理不當」，但事實上蔡木霖就是共犯，民進黨卻選擇姑息，甚至提拔、任用性騷擾的加害者，根本與性別價值背道而馳，賴清德對得起這些曾經因為理念價值而入黨的年輕人嗎？

    陳說，賴清德曾稱讚蔡沐霖有理想、有抱負、有能力，但作為青年部主任的蔡沐霖竟然以性器官、極度羞辱性字眼辱罵黨工，完完全全沒有性別平等的價值，顯然過去民進黨對於性平只是用來包裝、騙票。

    侯辦批評，不到一天的時間，又有第二位受害者站出來指控，且內容更加誇張，難道毫無性平概念、用情緒性字眼罵人，這就是民進黨的風格？而加害者都能在民進黨內升官、被重用，或是到部會、縣市政府擔任重要職務，這就是民進黨的職場文化？

    侯辦說，蔡沐霖先前是勞動部李俊俋次長辦公室的機要人員，原來加害者還可以獲得酬庸的位置，而在民進黨爆出第一位性騷被害者後，蔡悄悄的從勞動部離職，等同內神通外鬼，難怪加害者有恃無恐。

    侯辦也呼籲，性騷擾的受害人在面對傷害往往是最無助的，除了應立即性協助其脫離受害的環境之外，也必須視其狀況給予妥善的支持，最重要的是必須讓他知道「這不是你的錯誤，身邊永遠可以提供協助你的人」，而我們也希望每個人在平時都可以對所有性別做到實質的尊重，建立性別友善環境是我們每個人的責任。

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