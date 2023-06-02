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    首頁　>　政治

    又爆一起性騷案件 國民黨：民進黨職場文化的集體墮落

    民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，民進黨秘書長許立明（左二）、副秘書長楊懿珊（左一）、性平部主任李晏榕（右二）及發言人張志豪（右一）2日舉行記者會，深深一鞠躬代表民進黨向受害者道歉。（記者廖振輝攝）

    民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，民進黨秘書長許立明（左二）、副秘書長楊懿珊（左一）、性平部主任李晏榕（右二）及發言人張志豪（右一）2日舉行記者會，深深一鞠躬代表民進黨向受害者道歉。（記者廖振輝攝）

    2023/06/02 15:26

    〔記者施曉光／台北報導〕民進黨連環爆出黨工遭同事、包商性騷擾、性霸凌事件，今日中午臉書再爆第2起案件，國民黨發布新聞稿表達嚴正譴責並要求徹查！該黨發言人楊智伃表示，這個黨到底怎麼了？高舉性平價值，手握權力後卻放任黨內價值腐化，掌權者上下其手成為性騷擾溫床？而且案例一個比一個更誇張！

    楊智伃質疑，民進黨相關問題顯然並非個案，而是職場文化的集體墮落，民進黨從上到下過去到底製造出多少受害者？到底還有多少隱忍的受害者？作為時任民進黨主席的蔡英文，高舉維護性平、女性權益旗幟，卻放任、縱容底下黨工集體性霸凌、性騷擾？賴清德作為現任主席，還能繼續包庇、視而不見、轉身離開，這些這個黨到底怎麼了？

    楊智伃表示，賴清德擔任主席時立即將婦女部改成「性別平等事務部」，但民進黨執政7年半以來，性別平權的進步到哪裡了？改成「性平部」是要當成「遮羞布」嗎？如今看來，不管是婦女部或是性平部，在民進黨黨內性騷擾風氣盛行之下，都形同虛設，所有高位者的包庇，都讓自己成了性騷擾的共犯！

    楊智伃指出，賴清德在昨日發臉書說道，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」，如果賴清德所說的不會這樣就算了，那是否不再只是發臉書文，就想船過水無痕，更應該出來面對大眾，給出一個合理的道歉與交代？

    她強調，衷心支持受性騷擾、性霸凌、性歧視的所有受害者都能勇敢發聲、獲得應該有的正義，也請社會大眾給予勇敢為自己挺身而出的當事人鼓勵與支持，國民黨會繼續守護性平多元價值、維護女性權益，加強黨內性平教育，更會為所有需要勇敢與勇氣的你，挺身而出，「不讓勇敢與善良孤單」守護性別平權，是我們共同的使命！

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