為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    流浪犬追車事故多 嘉縣議員建議將犬掛上矯正棍

    嘉義縣家畜所人員抓捕流浪犬進行結紮，目前流浪犬數量減少。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣家畜所人員抓捕流浪犬進行結紮，目前流浪犬數量減少。（記者林宜樟翻攝）

    2023/06/02 12:38

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣流浪犬數量約1萬1千多隻，部分流浪犬有追車追人習慣，造成民眾受傷，縣議員江佩曄今天在縣議會縣政總質詢時建議，嘉義縣可比照台南市，將問題流浪犬掛上矯正棍，減緩跑速，減少民眾受傷機率，縣府農業處長許彰敏回應，會與家畜疾病防治所討論，可用示範區試辦方式推動。

    縣議員江佩曄表示，嘉義縣鄉間流浪犬多，部分流浪犬追逐人車，造成民眾受傷，她建議嘉義縣可比照台南市，將問題流浪犬掛上矯正棍，減緩跑步速度，防止流浪犬追車，可先以示範區方式試辦，如果成效佳，再推廣到全縣，由於矯正棍據知一支價格數百元，建議縣府研議可用回收材料製作矯正棍。

    嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，依據農委會統計，嘉義縣流浪犬數量從2020年約17500隻下降到1萬1千多隻，動物保護管制隊進行精準捕捉，然而部分熱區的犬隻已有警覺，常看到管制隊人車就逃離，捕捉難度也有提高。

    林珮如說，犬隻胸前掛上矯正棍，會輕微阻礙牠跑步，減緩跑速，且不會傷及犬隻；先前曾與義竹鄉公所配合，小範圍試辦，將有習慣追逐人車的流浪犬裝上矯正棍，經觀察犬隻跑速有變慢，有一定成效，因有部分愛犬人士擔心犬隻可能拐到矯正棍，而私自拆下。

    林佩如說，預計下週先與流浪犬問題較嚴重的布袋鎮公所討論試辦，盤點熱區，針對有追逐人車習慣的犬隻掛上矯正棍，再觀察效果，若可減少流浪犬追逐人車情形，也未傷及動物，可研議擴大辦理。

    可減緩犬隻跑速的矯正棍。（記者林宜樟攝）

    可減緩犬隻跑速的矯正棍。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員江佩曄建議縣府將有問題的流浪狗掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員江佩曄建議縣府將有問題的流浪狗掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員江佩曄建議縣府為有追車習慣的流浪犬掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員江佩曄建議縣府為有追車習慣的流浪犬掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不當餵養遊蕩犬成生態殺手！特生中心野放21隻石虎 7隻遭犬殺
    2023/06/01 18:24

    不當餵養遊蕩犬成生態殺手！特生中心野放21隻石虎 7隻遭犬殺
    流浪狗有在地生存權！ 動保團體反對生態敏感區移置計畫
    2023/05/30 15:34

    流浪狗有在地生存權！ 動保團體反對生態敏感區移置計畫

    市政進駐引領新三重 迎接國際新未來
    流浪狗數量增加、人犬衝突變多 議員張美慧盼花縣府加強管理
    2023/05/16 14:50

    流浪狗數量增加、人犬衝突變多 議員張美慧盼花縣府加強管理
    6流浪犬追老婦致摔死 竹市府判國賠269萬
    2023/05/03 05:30

    6流浪犬追老婦致摔死 竹市府判國賠269萬

    最新科技聚落 4字頭買房市超值區
    流浪犬咬傷人遭捕收容 動保團體質疑濫捕
    2023/03/09 13:55

    流浪犬咬傷人遭捕收容 動保團體質疑濫捕
    年邁浪犬「大黃」受困獲救 暖男里長霸氣收編
    2022/12/30 12:04

    年邁浪犬「大黃」受困獲救 暖男里長霸氣收編
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播