流浪犬追車事故多 嘉縣議員建議將犬掛上矯正棍

嘉義縣家畜所人員抓捕流浪犬進行結紮，目前流浪犬數量減少。（記者林宜樟翻攝）

2023/06/02 12:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣流浪犬數量約1萬1千多隻，部分流浪犬有追車追人習慣，造成民眾受傷，縣議員江佩曄今天在縣議會縣政總質詢時建議，嘉義縣可比照台南市，將問題流浪犬掛上矯正棍，減緩跑速，減少民眾受傷機率，縣府農業處長許彰敏回應，會與家畜疾病防治所討論，可用示範區試辦方式推動。

縣議員江佩曄表示，嘉義縣鄉間流浪犬多，部分流浪犬追逐人車，造成民眾受傷，她建議嘉義縣可比照台南市，將問題流浪犬掛上矯正棍，減緩跑步速度，防止流浪犬追車，可先以示範區方式試辦，如果成效佳，再推廣到全縣，由於矯正棍據知一支價格數百元，建議縣府研議可用回收材料製作矯正棍。

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嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，依據農委會統計，嘉義縣流浪犬數量從2020年約17500隻下降到1萬1千多隻，動物保護管制隊進行精準捕捉，然而部分熱區的犬隻已有警覺，常看到管制隊人車就逃離，捕捉難度也有提高。

林珮如說，犬隻胸前掛上矯正棍，會輕微阻礙牠跑步，減緩跑速，且不會傷及犬隻；先前曾與義竹鄉公所配合，小範圍試辦，將有習慣追逐人車的流浪犬裝上矯正棍，經觀察犬隻跑速有變慢，有一定成效，因有部分愛犬人士擔心犬隻可能拐到矯正棍，而私自拆下。

林佩如說，預計下週先與流浪犬問題較嚴重的布袋鎮公所討論試辦，盤點熱區，針對有追逐人車習慣的犬隻掛上矯正棍，再觀察效果，若可減少流浪犬追逐人車情形，也未傷及動物，可研議擴大辦理。

可減緩犬隻跑速的矯正棍。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員江佩曄建議縣府將有問題的流浪狗掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣議員江佩曄建議縣府為有追車習慣的流浪犬掛上矯正棍。（記者林宜樟翻攝）

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