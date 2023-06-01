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    綠營性騷風波侯陣營「撿到槍」？戴瑋姍：衛生局員工輕生仍未道歉

    新北市議員戴瑋姍指出，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未道歉，希望侯友宜不要雙重標準。（資料照、記者甘孟霖攝；本報合成）

    新北市議員戴瑋姍指出，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未道歉，希望侯友宜不要雙重標準。（資料照、記者甘孟霖攝；本報合成）

    2023/06/01 20:35

    〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨爆出性騷擾吃案風波，黨主席賴清德致歉，時任婦女部主任、現副秘書長許嘉恬受停職處分，而國民黨總統參選人侯友宜陣營譏諷賴面對記者提問「轉身離開」；新北市議員戴瑋姍稍早前以新北市府衛生局林姓員工輕生案反擊，表示侯友宜對此案「冷處理」，也未就此道歉，希望侯不要雙重標準。

    戴瑋姍表示，林姓員工當時任職於衛生局，因遭前公司「五甘心物理治療所」老闆廖泰翔性侵，2020年7月被長官約談1小時15分鐘，而後當天深夜輕生，衛生局因「突襲式約談關懷」不符程序正義、未依標準程序向婦幼隊告發遭監院糾正疏失，而廖泰翔日前被法院判處違反強制性交罪，一審判刑3年半。

    戴指出，該案至今3年，侯未就此道歉，也未懲處失職人員，更沒有向議會提出任何調查報告，而五甘心事發後更名、更換負責人，依然被衛生局列為新北特約廠商。

    「侯友宜是最沒資格講這句話的人」，戴瑋姍表示，民進黨案件處理失當，確實該受社會公評，賴清德與黨內戮力改正，而侯見獵心喜、大作文章，但對林姓員工案卻不肯承認錯誤，僅「冷處理、假裝沒看見」，她呼籲侯友宜以相同高度檢視自己，林姓員工家屬至今還在等待一個誠摯的道歉。

    衛生局回應，當時接獲相關陳情，基於保護同仁立場啟動必要關懷機制，同仁自行揭露遭之前任職的私人機構僱主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助，優秀的同仁卻發生憾事，衛生局針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於2021年停止合約。

    針對監察院提出糾正，衛生局表示虛心接受、積極面對，盡最大努力加強性平與性別暴力事件的防治，針對防治職權性侵精進相關作為。

    新北市議員戴瑋姍表示，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未就此道歉，希望侯不要雙重標準。（戴瑋姍團隊提供）

    新北市議員戴瑋姍表示，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未就此道歉，希望侯不要雙重標準。（戴瑋姍團隊提供）

    新北市議員戴瑋姍表示，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未就此道歉，希望侯不要雙重標準。（資料照，記者黃子暘攝）

    新北市議員戴瑋姍表示，侯友宜對林姓員工輕生案「冷處理」，也未就此道歉，希望侯不要雙重標準。（資料照，記者黃子暘攝）

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