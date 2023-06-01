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    于美人讚「可敬對手」 吳沛憶：期待跟所有候選人討論政見

    台北市議員吳沛憶（中）說，選舉不是人對人的攻防、誰對誰的攻擊，這不是選舉重點，而是每個參選人候選人都要提出對於地方、區域的政見。（記者劉信德攝）

    台北市議員吳沛憶（中）說，選舉不是人對人的攻防、誰對誰的攻擊，這不是選舉重點，而是每個參選人候選人都要提出對於地方、區域的政見。（記者劉信德攝）

    2023/06/01 17:26

    相關新聞連結：
    民進黨提名吳沛憶參戰中正萬華 于美人：她才是我心中可敬對手

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨確定提名台北市議員吳沛憶參選台北市第5選區（中正、萬華）立委，無黨籍參選的于美人今天受訪時說，民進黨終於腦袋清楚了，吳沛憶才是自己心中可敬對手。對此，吳沛憶下午回應，選舉不是人對人的攻防，每個候選人都要提出對於地方及區域的政見，接下來期待跟所有候選人就政見來討論溝通。

    于美人今天被問到日前臉書發文指稱「委屈的和平也是和平」，她說，為保護心中真正值得保護珍惜的價值，當然願意受委屈，「對和平有多在乎就可以多委屈」，重點在於和平不要糾結於「委屈」2字。

    吳沛憶下午陪同行政院長陳建仁視察科技執法時受訪回應，她跟于美人立場是一致的，重點在於和平，但是要如何維持和平，台灣要有能夠保護自己、維護和平的積極作為，這是需要去討論的，例如國防、民防等等，有能力做出積極保護。

    媒體問及于美人指稱她是可敬對手，未來戰略如何攻防？吳沛憶說，選舉不是人對人的攻防、誰對誰的攻擊，這不是選舉的重點，而是每一個參選人候選人都要去提出對於地方、區域的政見，例如地方創生、都市更新、長照社福等，接下來她期待跟所有候選人就政見來做討論溝通。

    于美人受訪時說她參選是自願的，不像民進黨給通告費要徵召「雞排妹」鄭家純，最後卻提名吳沛憶，對此，吳沛憶說，所有參選人一定都是出自於自己的意願，民進黨是一個比較龐大的組織，如何能夠負責任推出最適合人選，本來就有很多討論過程，這非常正常的事情。

    于美人還說，無黨籍參選沒有包袱，更能傾聽民意。吳沛憶則說，每個候選人所提出來政見，這是民眾最重視的，當然有些人是無黨籍，像她則是有參與政黨 ，因為認同政黨相關理念跟價值，在選舉當中價值跟理念會持續提出來。

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