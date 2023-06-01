藍稱黨部與涉光電弊案業者同地址 民進黨竹市黨部：惡意抹黑造謠

國民黨立委鄭正鈐今天指稱民進黨新竹市黨部與涉入光電弊案公司在同一地址，民進黨市黨部強調是惡意抹黑造謠。圖為民進黨新竹市黨部所在的大樓，黨部辦公室在2樓部分空間。（記者洪美秀攝）

2023/06/01 15:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐今天在國民黨立院黨團召開記者會指稱，民進黨新竹市黨部與涉及台南光電弊案的力暘能源公司是共用同一地址，指控民進黨與光電弊案零距離；對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名指出，鄭正鈐是惡意抹黑竹市黨部與光電案有關聯，他說，竹市黨部空間向來是與陳姓屋主簽約承租，且為獨立辦公空間的使用已10年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，是房東的權利。

陳建名強調，竹市黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，也絕無涉入光電案等情事，呼籲鄭正鈐不要因為立委選舉將至，看圖說故事、甚至是造謠抹黑，也歡迎鄭正鈐親自到市黨部走一趟，還原事實真相。

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鄭正鈐在記者會提到，古盛煇除是力暘的總裁，也是聚點投資公司的負責人。聚點投資公司在2018年8月設立，公司地址在「新竹市西大路772號2樓」。而力暘能源公司則在2020年7月把公司地址變更為「新竹市西大路772號2樓」。

他表示，兩家公司共用同一個地址不奇怪，但奇怪的是，民進黨新竹市黨部的地址，也是在「新竹市西大路772號2樓」。

鄭正鈐指出，民進黨新竹市黨部與涉及光電弊案的公司共用同一地址，是共生關係還是存有利益交換？質疑民進黨與光電弊案零距離。

民進黨新竹市黨部所在的大樓，黨部辦公室位在2樓空間情形。（記者洪美秀攝）

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