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    對戰郭國文！陳昆和宣布參選台南第二選區立委

    陳昆和（中）說明參選台南第二選區立委的動機。（記者楊金城攝）

    陳昆和（中）說明參選台南第二選區立委的動機。（記者楊金城攝）

    2023/05/31 20:33

    〔記者楊金城／台南報導〕在國民黨禮讓下，台南市無黨籍議員陳昆和今天（31日）宣布參選下屆南市第二選區立委選舉，6月3日成立佳里區競選總部，選戰主打「台灣第一、台南優先」，將對戰民進黨現任立委郭國文。

    陳昆和退出加入17年的民進黨，2018年以「公益律師」形象當選大北門區台南市議員，去年連任，支持者來自不同顏色。陳昆和競總主委由前民進黨議員侯澄財出任，競選總幹事是佳里商圈理事長陳駿逸，陳駿逸說，陳昆和對總統候選人「尊賴、敬侯」。陳昆和說，不會加入國民黨，也婉拒過民眾黨，要以無黨爭取鄉親最大認同。

    陳昆和說明參選立委動機，他指出，看到台南市以文化首都升格直轄市後，溪北發展和資源至今都遠遠落後溪南、府城市區，兩者建設、貧富差距愈來愈大，溪北農漁民也沒被照顧，民眾有被剝奪的失落感，他舉爭取西港、麻豆兩座橋梁興建費不到70億，遲遲未定案，而台南市北外環道開闢就是1000億，主政者對區域發展失職。

    陳昆和也點名對手郭國文，質疑空降無心地方，只是投票部隊，拿得出問政政績？

    郭國文則回應說，他與民意站在一起，成功擋下七股大潮溝光電案、九崴天然氣發電廠案，並爭取大北門鹽分地帶藝文中心、南科聯外路網交通改善、山上工業區直達西拉雅大道新闢道路，成功爭取溪埔中路、保西橋拓寬，這些是他努力推動才有的進度，盼外界勿抹黑為無心經營。

    台南市無黨籍議員陳昆和（前中）在後援會陪同下，宣布參選下屆南市第二選區立委選舉。（記者楊金城攝）

    台南市無黨籍議員陳昆和（前中）在後援會陪同下，宣布參選下屆南市第二選區立委選舉。（記者楊金城攝）

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