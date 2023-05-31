蕭美琴：烏克蘭成功抵禦俄羅斯入侵對台至關重要！

蕭美琴表示，烏克蘭成功抵抗俄羅斯的入侵，對遏止中國試圖入侵民主台灣非常重要。（資料照，記者呂伊萱攝）

2023/05/31 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發至今已逾15個月，我國駐美代表蕭美琴週二（30日）出席活動時表示，烏克蘭成功抵抗俄羅斯的入侵，對遏止中國試圖入侵民主台灣非常重要。

根據《紐約時報》報導，蕭美琴週二受邀出席美媒《基督教科學箴言報》（The Christian Science Monitor）舉辦的早餐會。時值美國政壇出現美方應減少對烏軍援，優先建立台灣防禦能力並提供軍事庫存以對抗中國的聲音，蕭美琴在演講時表示感謝這些挺台聲音，但她認為現下烏克蘭在美國為首之西方陣營幫助下成功抵抗俄羅斯侵略，有助於遏制中國侵台野心。

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蕭美琴指出，「幫助烏國對抗俄國，能有效防止任何考慮或誤判侵略他國就可以不受到懲罰、不需考量成本和迅速進行的這類想法，我們必須確保任何抱持侵略他國心態的人都認知到這點。這就是為什麼烏國成功抵禦俄國攻勢，對台灣非常重要，中國正在密切關注俄國入侵烏國進展並從中吸取教訓，因為俄羅斯付出的代價越大，中國採取類似行動的可能性就越小。」

蕭美琴還說：「台灣已經認知到必須加強軍事威懾能力，台灣已經宣布把男性義務役期從四個月延長到一年，而且台美正合作改善台灣國軍的訓練計畫，且正創造為自身F-16戰機提供後勤服務的能力。另一方面，台灣也向中國表明台灣希望維持現狀而不是宣布獨立。」

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