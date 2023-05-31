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    立院三讀今年度國營事業預算案 規模逾6兆元

    今（31）日為立法院第十屆第七會期法定集會期間的最後一天，稍早院會三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，包含國營事業及基金預算，規模逾6兆元。（記者叢昌瑾攝）

    今（31）日為立法院第十屆第七會期法定集會期間的最後一天，稍早院會三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，包含國營事業及基金預算，規模逾6兆元。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/31 16:00

    〔記者謝君臨／台北報導〕今（31）日為立法院第十屆第七會期法定集會期間的最後一天，稍早院會三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，包含國營事業及基金預算，規模逾6兆元。相較於近年國營事業及基金預算案多在當年度尾聲才通過，今年已提早不少，但仍未能依法於上一年度完成審議。

    有關今年度國營事業預算案編列情形，營業部分，原列營業總收入3兆1465億1847萬4千元，營業總支出3兆2299億8782萬元，稅後淨損834億6934萬6千元。審議結果，增列營業總收入14億4590萬9千元，減列營業總支出（不含所得稅費用）8億9558萬4千元，減列稅前淨損23億4149萬3千元。

    而在非營業部分，作業基金增列業務總收入17億9331萬元，改列為2兆757億8497萬2千元；增列業務總支出9億2917萬9千元，改列為2兆335億6650萬3千元。債務基金減列基金來源2億2540萬4千元，改列為8728億8471萬5千元；減列基金用途2億2540萬4千元，改列為8728億8441萬5千元。

    另，同樣非營業部分，特別收入基金減列基金來源17億6818萬1千元，改列為3476億8044萬6千元；減列基金用途23億2591萬5千元，改列為3482億3129萬9千元。資本計畫基金增列基金來源1億元，改列為217億1827萬2千元；減列基金用途4320萬元，改列為233億5365萬2千元。

    針對今年度國營事業及基金預算案，立院朝野黨團、立委共提出939個案子，其中，國民黨團提出619案、民眾黨團提出216案、時代力量黨團提出84案、民進黨團提出8案，另有各委員會保留提案12案。立法院長游錫堃昨召集朝野黨團協商，最終保留61案無法達成共識，今於院會中進行表決。

    保留提案的內容包括，要求政府任命公營事業董事長、總經理初任，其年齡不得超過65歲；刪減台電購煤預算600億元；凍結核電推廣費100萬元；減列太陽光電結合漁業環境友善維護計畫1000萬元；凍結農業發展基金800萬元；刪減通訊傳播管理基金4536萬3千元等，表決後均未通過。

    此外，關於通案部分，今年度媒體政策及業務宣導費預算共編列21億9063萬7千元，其中營業及非營業特種基金預算部分達10億592萬元。院會今通過朝野協商決議，除1000萬元以下基金及中央存款保險公司、就業安定基金等不減列，農委會基金減列20%外，其餘營業基金通刪10%、非營業基金通刪5%。

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