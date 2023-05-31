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    首頁　>　政治

    不滿大法官提名人選 立院國民黨團：踐踏司法最後一道正義防線

    國民黨團31日召開「大法官提名酬庸！酬庸！酬庸！」記者會，總召曾銘宗（左二）、賴士葆（左起）、謝衣鳯、鄭麗文等立委出席。（記者塗建榮攝）

    國民黨團31日召開「大法官提名酬庸！酬庸！酬庸！」記者會，總召曾銘宗（左二）、賴士葆（左起）、謝衣鳯、鄭麗文等立委出席。（記者塗建榮攝）

    2023/05/31 15:36

    〔記者林欣漢／台北報導〕總統府昨天公布蔡英文總統提名的四位新任大法官人選，立法院國民黨團今天召開記者會，痛斥大法官人選只顧政治正確，效忠蔡英文總統和民進黨，再也無法期待司法超越黨派與大法官的獨立公正行使職權，司法最後一道正義防線被蔡英文踐踏。

    總統府昨天公布蔡英文總統提名的四位新任大法官人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院法官兼審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司法改革基金會出身的律師尤伯祥，將由立法院行使同意權。

    黨團總召曾銘宗表示，尤伯祥曾教唆偽證，也擔任過促轉會委員，這樣的酬庸人選，提名看顏色，人民還會相信司法嗎？司法是正義最後一道防線，但已經被蔡英文所葬送。

    國民黨立委賴士葆也說，蔡英文根本就是酬庸，有夠難看，提名人選都是綠油油的N次方，貫徹蔡英文的意志、民進黨黨意。依法彈劾總統必須經過二分之一立委出席、三分之二同意後，送到大法官審理。賴士葆假設，萬一賴清德明年當選總統，國會在野超過三分之二，賴清德將有隨時遭到罷免之虞，但蔡英文早已安排好都是政治正確的大法官，最後能夠安然過關。

    國民黨立委鄭麗文批評，蔡英文以意識形態、政治立場來提名大法官，甚至於是裙帶關係、夫妻關係，完全背離總統的高度，打擊法律人專業形象、能力及士氣，把司法尊嚴丟到垃圾桶裡。

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