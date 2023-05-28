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    侯友宜拜會1小時談什麼？ 周典論：建議他要讓郭台銘釋懷

    侯友宜今天上午到議長公館拜會屏縣議長周典論，結束之後僅侯接受媒體聯訪。（記者羅欣貞攝）

    侯友宜今天上午到議長公館拜會屏縣議長周典論，結束之後僅侯接受媒體聯訪。（記者羅欣貞攝）

    2023/05/28 18:01

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（28日）上午拜會屏東縣議會議長周典論，兩人在議長公館會談超過一小時，結束後僅侯友宜接受媒體聯訪，周典論未現身，外界好奇周典論的態度，周下午透過電話訪問表示，有建議侯要讓郭台銘釋懷，畢竟真的團結才能勝選。

    屏東縣議會議長周典論表示，「侯友宜來就是希望我在屏東能夠幫他的忙」；至於是否有答應支持侯友宜？周典論說，「我當然是這樣，因為他前幾天打電話給我，就說第一個我們要團結，我們要怎麼去勝選，如果團結都不一定會贏了，不團結就不要選了；所以你要怎麼團結，我說郭台銘這方面一定要去思考，郭台銘他想的是什麼，他需要的是什麼，或者他的方向是什麼，你們要清楚，你應該去跟郭是不是先溝通協調，我是這樣建議，如果不這樣恐怕會很危險。」

    周典論指出，他只是把議題給侯，沒有建議他怎麼做，要怎麼做他們要去思考，「到底要用什麼方式讓郭可以和你站一起、和國民黨站一起，這是你們要去想的」。

    周典論表示，他今天也提了一個很嚴肅的議題，問侯友宜「你們有沒有想過如果郭台銘跟柯文哲配，用獨立參選，郭是總統柯是副總統的話，你們有沒有去想過這個議題，如果這個議題發生的話，國民黨要怎麼因應？要怎麼選？這都是有可能發生的事，這就是你們最高最高的智囊團要去思考，這些有可能發生而且非常嚴重的議題，我是這樣建議」。

    對於有沒有建議要給郭台銘什麼位置？周典論表示，「沒有沒有」，因為當初要給副總統或立法院長的位置，郭台銘都不接受，站在國民黨團結的立場，當然還是希望協調溝通團結，沒有團結沒有辦法贏，講坦白話，侯郭若要團結，最起碼郭要釋懷，要用什麼方式、什麼方法跟郭溝通，讓郭可以接受，建議侯「要去想這些議題」。

    周典論也說，國民黨一旦提名侯友宜，要的是勝選，但如果在該做準備的一些事情、議題上，沒有去完全發揮，「那我看這場仗就很難打了！」團結有時是喊口號，但要怎麼能夠真的團結，這個比較重要，「畢竟勝選是最重要的！勝選也是要有條件的！」

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