侯友宜批賴清德對88槍案噤聲 林俊憲譏︰忘了主謀是藍營大樁腳？

對於新北市長侯友宜質疑副總統賴清德對台南88槍擊案噤聲，立委林俊憲反譏侯失憶背後主謀已起訴、且是國民黨的大樁腳。（資料照，林俊憲服務處提供）

2023/05/28 17:07

〔記者王俊忠／台南報導〕對於新北市長侯友宜批評副總統賴清德對台南學甲的88槍擊案噤聲，民進黨南市立委林俊憲在臉書反唇相譏侯友宜說「學甲88槍擊案早在今年3月底起訴了」，幕後主謀是國民黨大樁腳、前南市議員謝龍介的好兄弟，嘲諷侯在這兩個多月是失憶？還是害怕想起來？

林俊憲在臉書表示，88槍背後主謀是誰？他想應該不用他來介紹，是國民黨的大樁腳，又是侯友宜的好朋友謝龍介的好兄弟王文宗，怎麼會來問我們呢？這不是給龍介兄難看嗎？1個連自己新北市的「阿ㄐ一ˇ」都不清楚的人，突然關心起台南88槍案來，也不是不行，可是要拜託你的hohoGPT軟體版本真的要更新了！

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林俊憲認為，侯友宜如果那麼關心88槍擊案，明明曾經有個很好的機會，就是上次你跟謝龍介同台的時候，還可以讓謝龍介解釋一下他跟王文宗的關係，結果侯東扯西扯什麼「台南人沒眼睛」，連個數字「8」都不敢在謝龍介面前說，看來侯其實根本很清楚誰的問題最大，想牽拖賴清德實在很可笑。

林俊憲說，他要拜託侯友宜好歹也是要選總統的人了，不要活在自己的平行宇宙裡，今年3月底88槍擊案幕後主使都被起訴了，這中間2個多月，侯是失憶了嗎？還是害怕想起來？侯一開口不是重複廢話就是「阿ㄐ一ˇ」，沉默是金啊！

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