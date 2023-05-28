為立委參選人黃明賢打氣 侯友宜︰屏東贏就大贏

侯友宜為國民黨屏東縣立委參選人黃明賢（右四）打氣。（記者羅欣貞攝）

2023/05/28 16:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（28日）到屏東市拜會，為該黨第一選區立委參選人、縣議員黃明賢加油打氣，侯友宜表示，屏東贏台灣就大贏，黃明賢如果贏，相信侯友宜就可以當選總統，希望大家全力支持黃明賢。

侯友宜抵達黃明賢服務處時，受到國民黨籍議員、市代、里長們的熱烈歡迎，去年參選屏東縣長失利的蘇清泉、前立委王進士也到場；侯友宜表示，屏東是很淳樸的地方，善良、認真打拚、勤儉耐勞，這些特點都是台灣典型的樸實精神；此次他出來選總統，只有一個目的，就是團結台灣、團結這塊土地的人，好好讓這塊土地能夠和平，可以穩定、永續繁榮，尤其現在兩岸問題、國際問題，加上台灣內部的問題千頭萬緒；大家都有看到最近黑金的狀況、犯罪的狀況，也看到民眾所期待的政府是要清廉有效率，更要有魄力好好把內政做好，好好把兩岸問題穩定住。

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侯友宜又說，我們的國家我們的中華民國，咱的厝咱的台灣，面對的挑戰很大，下一任的總統一定很辛苦，因為內外都要好好處理，要和人民站在一起，讓所有人不分你和我，不分政黨，找到好人才，作伙打拚，他很開心有黃明賢這樣的年輕人，願意為屏東人服務，「他如果能當選立委，我也可以當選總統」，大家攜手合作，面對屏東的挑戰，好好認真做事情。

侯友宜指出，父親曾對他說「你就惦惦做、實實做、好好做，不要和人逗嘴鼓」，把成績做出來最重要，他是南部人去到北部打拚，從一個基層公務人員開始做，到副市長、選市長，國家照顧、人民相挺他才有今天，他是國家的、也是人民的，國家在這個最危險的時候，需要有人出來好好做事情；這幾年大家都感受很深，人民最重要的不是誰做，而是未來當選的人是否能夠比別人做得更好，能符合人民的期待；所以要時時展現對基層的關懷，解決基層的問題才是最重要的。

黃明賢服務中午準備了屏東夜市的炒米粉、黑白切等料理，侯友宜和到場的民代、里長們一邊吃在地小吃，一邊交換意見。

侯友宜品嚐屏東夜市小吃。（記者羅欣貞攝）

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