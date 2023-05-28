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    「外國人停留及永久居留」預告修正 親屬重病、畢業可延長居留

    內政部預告修正「外國人停留居留及永久居留辦法」，放寬外籍移工享有居留證有效期間不限次數出入境的權利。（記者林欣漢攝）

    內政部預告修正「外國人停留居留及永久居留辦法」，放寬外籍移工享有居留證有效期間不限次數出入境的權利。（記者林欣漢攝）

    2023/05/28 14:59

    〔記者林欣漢／台北報導〕內政部預告「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案，包括放寬外國人有在台灣地區經許可居留或永久居留親屬，患重病或受重傷住院需人照顧，得酌予再延長其停留期間；放寬來台就學之外國人畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，最長2年。即日起至7月24日止，皆可向內政部移民署陳述意見。

    此次修法也廢除現行法令規定針對外籍移工的「重入國許可制度」，放寬外籍移工於申請核發外僑居留證的同時，享有居留證有效期間不限次數出入境的權利。

    內政部指出，為維護外國人權益，並兼顧人流管理及外來人口相關規定衡平，經通盤檢視外國人停留、延期停留、居留、延期居留及永久居留等相關規定，提出此次修法。

    此次修正重點包括，放寬外國人有在台灣地區經許可居留或永久居留親屬，患重病或受重傷住院需人照顧，得酌予再延長其停留期間；放寬外國人申請延期居留者，應於居留期限屆滿前3個月內申請。

    外國人年齡在18歲以上，並符合一定情形，增列其父或母為現在在台灣地區設有戶籍或經許可居留之我國國民，或經許可居留之香港或澳門居民者，得申請延期居留。

    內政部說明，實務上遇有外國人之父或母為香港或澳門居民，或因經許可歸化而取得我國國籍等情形，皆未持有外僑居留證或外僑永久居留證，因此放寬適用對象。

    另外，為增加外國人才留台服務誘因，放寬來台就學之外國人畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，總延期居留期間最長為2年。

    此次修法也放寬外國人在教育主管機關立案的學校就學人員，其外僑居留證不受有效期間最長不得逾1年的限制。包括在大專院校附設華語文中心學習語文、或在短期補習班研習華語人員，以及傳教士、與我國國民結婚初次申請依親居留者等。

    此外，增訂外國人於大陸地區出生，申請居留或永久居留者，應另檢具其未在大陸地區設有戶籍及領用大陸護照的相關證明文件。

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