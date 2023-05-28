im.B案主嫌介入警界人事？ 警政署駁子虛烏有 高檢署將訋詢周士榆

警政署今天均指出，報導內容子虛烏有，與事實不符，調查中未發現此事，呼籲各界勿以訛傳訛。（資料照）

2023/05/28 14:36

〔記者楊國文、姚岳宏／台北報導〕媒體今報導，im.B詐騙吸金案的專案小組掌握行政院副院長鄭文燦接受吸金案主嫌曾國緯請託，關心高階警察人事案，調查局、警政署今天均指出，報導內容子虛烏有，與事實不符，調查中未發現此事，呼籲各界勿以訛傳訛；此外，報導點名金門地檢署檢察長周士榆曾和曾國緯在高級日式料理店餐敘，高檢署極為重視，近日將約詢周士榆等人進行行政調查，「該查的都會查」。

媒體報導指出，偵辦im.B詐騙吸金案的專案小組掌握資料，曾國緯與鄭文燦之間不僅有聯繫方式，警政署今年初發布高階警政人事異動名單後，曾國緯還請託鄭文燦幫忙「提拔」1名三線二星的好友，顯示兩人之間不像鄭文燦所說的「沒有關係」，此外，報導還點名曾國緯兩年前曾和現任金門地檢署檢察長周士榆、前襄閱主任檢察官、前法務部辦事檢察官等人餐敘。

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對此，調查局今發佈新聞稿指出，關於報導稱專案小組掌握曾國緯和鄭文燦有聯繫方式，並請託提拔高階警官好友等說法，調查中未發現此事，相關人員也未曾對外界有此表示。

調查局表示，關於im.B案，調查局北部機動工作站人員接受台北地檢署檢察官統一指揮偵辦，目前正全力蒐集犯罪事證及進行不法所得查扣，調查局人員在偵辦過程中恪遵「偵查不公開作業辦法」，並無對外洩漏相關案情。

警政署則強調，警察人事陞遷已有健全之制度，外傳詐騙主嫌介入高階警察人事等情，純屬子虛烏有，與事實不符，警政署嚴正駁斥，以正視聽，並呼籲各界勿以訛傳訛，以維護警察工作士氣。

警政署表示，高階警察人事陞遷係依據警察人事條例及警察人員陞遷辦法辦理，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），今年1月初警政署高階警察人事命令異動前後，均未接獲行政院鄭副院長關切報載所稱im.B吸金案主嫌曾國緯請託之高階警察人事。

有關周士榆等人被點名曾和曾國緯餐敘一事，高檢署指派主任檢察官賴哲雄指揮進行行政調查，高檢署指出，為查明事實，高檢署專案小組近日內將約詢包括周士榆等現、前任檢察官，了解當時有無和曾國緯餐敘過？若有，是什麼原因、場合？高檢署並強調，「該查的都會查」。

法務部長蔡清祥則表示，此案行政調查，由高檢署全權負責行政調查，盼儘快完成調查報告。

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