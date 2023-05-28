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    紐西蘭行動黨副黨魁明起訪台 將拜會吳釗燮、原民會、經貿辦

    紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）國防事務發言人麥道沃（James McDowall）議員。（取自麥道沃臉書）

    紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）國防事務發言人麥道沃（James McDowall）議員。（取自麥道沃臉書）

    2023/05/28 09:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）及國防事務發言人麥道沃（James McDowall）兩位議員明起應邀訪台。兩人都是紐西蘭國會友台小組成員，外交部說，兩位國會議員這次訪台，以具體行動展現對台灣的支持，我國政府與人民至表感謝。

    兩位議員於5月29日至6月1日訪問台灣，外交部說明，兩位國會議員訪台期間將拜會外交部長吳釗燮，並將拜會國安會、原民會、行政院經貿辦與經濟部國貿局等，就兩國共同關切議題深入交換意見。

    外交部強調，台灣及紐西蘭是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，雙方在各領域深化友好關係。今年是「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）簽署10週年，雙邊貿易額突破30億紐元（約為19億美元），台灣已成為紐西蘭第6大貨品出口市場。台灣與紐西蘭將持續在既有堅實基礎上，進一步深化兩國友好關係與雙邊交流。

    紐西蘭國會今年3月29日首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），行動黨黨魁西蒙（David Seymour）、副黨魁范維爾登及國防事務發言人麥道沃均是友誼小組重要成員。5月16日友誼小組透過聯名函，公開呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與世衛組織（WHO）及出席世衛大會（WHA）。

    行動黨是紐西蘭近年支持度攀升的在野黨，主張自由經濟及開放市場。政治方面，行動黨2021年提出動議案，盼討論是否將中國新疆維吾爾族人的人權問題定調為「種族滅絕」，引起關注。但因執政黨不支持強烈字眼，後改為「區域人權」。

    紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）議員。（取自范維爾登臉書）

    紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）議員。（取自范維爾登臉書）

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