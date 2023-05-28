侯友宜昨訪高雄永安聊石斑通路 高市府今搬永安鄉村整體規劃較勁

高雄永安為石斑、虱目指標產區，圖為永安區永安社區。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/28 08:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨訪高雄永安魚塭區，了解石斑魚通路，高雄市政府今立馬發表永安鄉村地區整體規劃，較勁意味濃厚；高市都發局強調，期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求。

都發局說明，為改善鄉村地區生活環境，提供合適的公共設施服務，內政部全國國土計畫將「推動鄉村地區整體規劃，形塑鄉村特色風貌」作為國土空間發展之重要策略。

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都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等八處行政區，為本市應優先辦理鄉村地區整體規劃區，並逐年爭取中央經費辦理。

目前美濃由內政部營建署辦理中、六龜於去年初辦理規劃作業，去年底高市府再持續爭取到內政部300萬元經費補助，刻正辦理永安鄉村地區整體規劃作業。

永安為高雄石斑魚、虱目魚重要產地，並劃設永安、永華、新港三處養殖漁業生產區，為養殖漁業發展指標區位，藉由永安液化天然氣接收站所發展冷能應用項目及地區冷鍊物流，帶動冷凍水產食品加工調節產銷，讓漁業生產升級加值。

都發局表示，永安鄉村地區整體規劃作業，除就人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，後續也將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由民眾參與，與地方進行空間發展規劃意見交流，並可進一步了解目前土地利用及空間發展課題，納入整體規劃內容研議。

經由鄉村地區整體規劃提出國土功能分區分類調整建議及訂定因地制宜的土地使用管制內容，為本計畫辦理重點。另外，後續有關公共建設涉及各單位權責事項，也會納入永安鄉村地區整體規劃應辦事項，協調請各單位協助爭取經費積極處理。

期望透過計畫之推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到充實生活機能、維護文化特色、營造良好生產環境、建立生態網絡及土地使用有序等永續發展目標。

高市府啟動永安鄉村地區整體規劃，圖為永安區保寧社區。（記者王榮祥翻攝）

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